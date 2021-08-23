Президент вручив відзнаку "Національна легенда" Блохіну і Ротару.

 

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України" семи особистостям – першими лауреатами новоствореної нагороди стали співачка, народна артистка України Софія Євдокименко-Ротару; поет-пісняр, драматург, сценарист, народний артист Юрій Рибчинський; генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, народний артист Михайло Вантух; живописець, народний художник України Іван Марчук; артистка балету, балетмейстерка, народна артистка України Олена Потапова; заслужений майстер спорту, заслужений тренер України Олег Блохін; композитор, народний артист Мирослав Скорик (посмертно).

 

 

Церемонія відбулася в неділю у Маріїнському палаці.

 

Четверо лавреатів ще до "Легенди" були удостоєні найвищої державної нагороди – "Герой України": Ротару (2002), Вантух (2004), Скорик (2008), Рибчинський (нагороджений Зеленським торік – 2020). Попри те, Зеленський вважає, що заслуги найвидатніших варто підкріпити і новою відзнакою.

 

"Ми вважаємо всіх вас дійсно легендами нашої країни. Живими легендами. Найповніший і найголовніший зміст саме в тому, що перед нами – живі легенди. Вдячний, що народився, живу і з дитинства знаю вашу творчість, результат вашої роботи в культурі, спорті, мистецтві. Тому хочу разом з дружиною вас привітати", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням ОП.

 

На думку Президента, українські вулиці та проспекти варто називати на честь талановитих постатей сучасності, які "живуть поруч з нами, ходять поміж нас". "Скільки б ще геніальних поем написав Тарас Шевченко, скільки б ще неповторних будівель створив Городецький, скільки б ще чемпіонів виховав Лобановський, якби їх щодня надихала прогулянка бульваром, вулицею, названими на їхню честь", – уявляє собі Зеленський.

 

"Врешті-решт, важливо просто розуміти: моя Батьківщина мене бачить, знає, цінує. На жаль, довгий час у нас було по-іншому… Ми прагнемо змінити це назавжди. І робимо сьогодні перший крок. Я започаткував нову державну нагороду – «Національна легенда України». Щороку ми будемо відзначати нею наших видатних співвітчизників, які досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців. Сім великих імен. Сім національних легенд", – прокоментував Зеленський.

 

23.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Я і путч в СРСР
Богдан ПАНКЕВИЧ
Радянський путч у Мюнхені та у Львові (із майбутньої книжки спогадів)
22.08.21 | | Минуле
Чотири етапи спалювання калорій
Обмін речовин людини змінюється з віком інакше, ніж припускали.
22.08.21 | | Наука
Жінка у воді відвертається від нас
Уляна Галич
Галина Крук чимало уваги приділяє темі буття, осмислення його як персонального дива, як екзистенційного феномену, як способу увічнення тимчасової індивідуальності попри відчуття певного соціального трагізму.
21.08.21 | | Штука
Між “дозволеним чужим” і сусідом-союзником
Олеся Ісаюк
Кримські татари стали "чорним характером" у белетристиці ще у ХІХ столітті. Та в підрадянській літературі витягнули повне "бінго".
20.08.21 | | Україна
Наближається ера електроавтомобілів: що робити з акумуляторами?
Давид Кастельвеккі
Люди переходять на електромобілі з темпом, про який кілька років тому не мріяли навіть найпалкіші прихильники електрифікації особистого транспорту. Але що робити з виробництвом і утилізацією батарей?
20.08.21 | | Наука
Ніхто за тебе жити не буде
Тарас Лютий
Ніхто за тебе жити не буде, і ти не можеш нудитися, щоб потім прийшов автор тебе розважити, бо він цього зробити не може, це твій обов’язок: якщо ти уникаєш цього – тебе нема
20.08.21 | | Дискурси
Даждь нам десь…
Тарас Прохасько
У кожного був кусень хліба, який міг би служити показником рівня життя. Коли хліб падав, хай у порохи чи у болото, його піднімали, цілували, струшували бруд і їли далі...
19.08.21 | | Дискурси
Виборчі «козьолкі» у Стоянцях 1897 року
Мар'ян ХОМЯК
Макабричні прояви «баденівських» виборів 1897 року у Стоянцях: арешти, убивства, застрашування селян пеклом й «нехрещеними дітьми» Івана Франка
19.08.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.