Президент вручив відзнаку "Національна легенда" Блохіну і Ротару.

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України" семи особистостям – першими лауреатами новоствореної нагороди стали співачка, народна артистка України Софія Євдокименко-Ротару; поет-пісняр, драматург, сценарист, народний артист Юрій Рибчинський; генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, народний артист Михайло Вантух; живописець, народний художник України Іван Марчук; артистка балету, балетмейстерка, народна артистка України Олена Потапова; заслужений майстер спорту, заслужений тренер України Олег Блохін; композитор, народний артист Мирослав Скорик (посмертно).

Церемонія відбулася в неділю у Маріїнському палаці.

Четверо лавреатів ще до "Легенди" були удостоєні найвищої державної нагороди – "Герой України": Ротару (2002), Вантух (2004), Скорик (2008), Рибчинський (нагороджений Зеленським торік – 2020). Попри те, Зеленський вважає, що заслуги найвидатніших варто підкріпити і новою відзнакою.

"Ми вважаємо всіх вас дійсно легендами нашої країни. Живими легендами. Найповніший і найголовніший зміст саме в тому, що перед нами – живі легенди. Вдячний, що народився, живу і з дитинства знаю вашу творчість, результат вашої роботи в культурі, спорті, мистецтві. Тому хочу разом з дружиною вас привітати", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням ОП.

На думку Президента, українські вулиці та проспекти варто називати на честь талановитих постатей сучасності, які "живуть поруч з нами, ходять поміж нас". "Скільки б ще геніальних поем написав Тарас Шевченко, скільки б ще неповторних будівель створив Городецький, скільки б ще чемпіонів виховав Лобановський, якби їх щодня надихала прогулянка бульваром, вулицею, названими на їхню честь", – уявляє собі Зеленський.

"Врешті-решт, важливо просто розуміти: моя Батьківщина мене бачить, знає, цінує. На жаль, довгий час у нас було по-іншому… Ми прагнемо змінити це назавжди. І робимо сьогодні перший крок. Я започаткував нову державну нагороду – «Національна легенда України». Щороку ми будемо відзначати нею наших видатних співвітчизників, які досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців. Сім великих імен. Сім національних легенд", – прокоментував Зеленський.