Херсонська рада вказала Путіну на "ісконні" землі – болото під Москвою.

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко назвав президента Росії Владіміра Путіна "збоченцем" у відповідь на його заяви про те, начебто південь України і Причорномор'я є “ісконно" російськими територіями. Миколаєнко вказав Кремлю на споконвічну територію Росії – примосковське болото.

Про це йдеться у заяві міського голови, що її підтримала Херсонська міськрада. За текст звернення проголосувало 33 депутати міськради (номінальний склад депутатського корпусу – 54).

"Багато хто каже, що не варто звертати уваги на його хвору геронтологічну фантазію, але я вважаю, що на такі заяви потрібно реагувати. Ми два десятиріччя закривали очі на те, що вони називали Крим російським, – і дарма. Тому що збоченці тим і відрізняються від нормальних людей, що не тільки фантазують, а втілюють свої мрії в реальність. І їм все одно, що ці мрії обертаються кошмаром для всіх інших", – заапелював бурмистер на сесії міськради.

"Мені здається, ми маємо нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території – це болота під Москвою. Все інше – це території, якими московити заволоділи, завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовучи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі", – заявив Володимир Миколаєнко.

"Ця імперія стоїть на кістках. На кістках мільйонів людей, чиї життя не значили для московитів нічого. Це кістки і наших предків також", – вказав голова міста.

"Життя людини, доля особистості і сьогодні в Росії дешевші за рубль. Саме тому вони плекають ілюзію власної величі, поливаючи її кров'ю. Росія – це смерть. Неважливо, куди вона приходить – в Сибір, на Урал, в Україну чи в Сирію. Росія – це завжди смерть, приниження, голод, сморід, невігластво і страждання", – заявив Миколаєнко, додавши, що українці мусять зважати на ці фактори, коли дивляться російське телебачення, читають російську пресу, слухають російську попсу чи купують російські товари.

"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських боліт, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України – етнічно, ментально, географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде. Буде українським тоді, коли Росії вже не буде", – наголосив бурмистер.

Володимир Миколаєнко у переддень свят закликав згадати про "добро вічне", а світовому злові напророкував поразку. "Росія – це зло. Прошу пам'ятати про це, і по мірі можливості долучатися до того, щоб це зло обернулося на пил і погані спогади якомога швидше", – завершив голова міста.

На пресовій конференції у Москві минулого тижня президент Росії Владімір Путін заявив про те, що нинішні кордони України сформувалися у випадковий спосіб: з ініціативи Владіміра Лєніна території "були нарізані так, що вони не завжди відповідали традиційним місцям проживання тих чи інших народів". "В ході створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням «для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні», тому що Україна була сільською територією", – ствердив Путін.

Президент РФ додав, що це "дещо дивне рішення". "Це все спадщина державного будівництва Владіміра Ілліча Лєніна, і тепер ми з цим розбираємося", – додав він.