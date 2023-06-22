Молдовське МЗС висловило обурення російському послові.

Йдеться про заяву Олега Сальдо щодо удару по мостах у Молдові.

Молдовське МЗС повідомило про виклик російського посла в Кишиневі Олега Васнєцова після висловлювання так званого "губернатора" незаконно анексованої Російською Федерацією Херсонської області Олега Сальдо. Той заявив про можливість удару російської армії по мостах у молдавському селі Джурджулешти у відповідь на ракетний обстріл українською армією мосту на Чонгарському перешийку, який наразі перебуває під контролем Росії. Про це повідомив інформаційний портал IPN.

Вранці 22 червня російська влада повідомила про ракетну атаку Чонгарського мосту між анексованим Кримом та Херсонською областю України. Сальдо заявив, що російській армії відомі координати мостів на Одещині та Джурджулештах. За його словами, незабаром «буде відповідь дуже серйозна». Чиновник не пояснив, чому російська армія має атакувати молдовський міст у відповідь на українську атаку.

Радник у зв'язках із громадськістю молдовського міністра закордонних справ Ігор Захаров, коментуючи виклик російського посла, зазначив: «Республіка Молдова рішуче засуджує нещодавні заяви представника Російської Федерації у Херсоні, українській території, яка перебуває під російською окупацією, в яких нашій країні пролунала пряма загроза. Такі заяви абсолютно неприйнятні. Ми не терпітимемо такої риторики на адресу Республіки Молдова», – заявив Ігор Захаров. Він зазначив, що Кишинів вимагає від російського посла відповідних пояснень.

Реакції російського МЗС на цю ноту Кишинева ще не було.