Українські суди звільняють екстремістів, винних у загибелі військовиків і активістів.

Посібника терористів Миколу Бутрименка, причетного до облави на українських військовиків, внаслідок котрої загинуло 10 воїнів, звільнили з-під варти.

Таке рішення ухвалив Оріхівський районний суд на Запоріжжі, інформує ТСН. Як пояснили в суді, Бутрименка готують до обміну згідно з домовленостями "Нормандської четвірки".

"Таке рішення було ухвалене не за ініціативи суду, а за ініціативи прокурора, який заявив відповідне клопотання і мотивував його тим, що обвинувачуваний включений до переліку осіб, які підлягають обміну в межах мінських домовленостей. Потерпілі в особі їхнього представника не заперечували проти такого процесуального рішення, оскільки вважали, що інтереси обміну на сьогоднішній день є пріоритетними", – прокоментував суддя-спікер Оріхівського районного суду Михайло Мінаєв.

Влітку 2014 року Микола Бутрименко заманив у пастку українських десантників, які намагалися врятувати пілотів, збитих бойовиками над Сніжним. Група спецпризначенців зупинилася в селі, у себе в ангарі їх і прихистив Бутрименко – а потім привів туди бойовиків. Українців розстріляли з танка та великокаліберної зброї. 10 воїнів загинуло, 7 потрапило в полон.

Бутрименка затримали за два роки – його звинуватили в підготовці та здійсненні теракту, а також сприянні терористам. Прокуратура вимагала для Бутрименка довічного ув'язнення. Втім, цього тижня виступила з клопотанням звільнити його, адже Бутрименко включений у списки на обмін, який має відбутися до Нового року.

Процес стосовно Бутрименка не припиняється – вирок оголошуватимуть уже, напевне, заочно.

Як пише "Радіо Свобода", після звільнення зі СІЗО Служба безпеки України спровадить Бутрименка до місця збору для майбутньої видачі.

У четвер під час судового засідання у Фрунзенському суді Харкова представники прокуратури оголосили клопотання про звільнення трьох екстремістів, обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту у 2015 році, внаслідок котрого загинули четверо людей, – Сергія Башликова, Володимира Дворнікова та Віктора Тетюцького.

"Я мушу констатувати, що російською стороною до списку обмінюваних осіб принципово включені Башликов, Дворніков та Тетюцький", – заявив прокурор Володимир Лимар. Відтак сторона обвинувачення попросила суд звільнити усіх трьох з-під варти під особисте зобов'язання, інформує Hromadske.

Зазначимо, що перед цим прокурор заявив, що він наполягає на довічному ув'язненні для всіх обвинувачених, але водночас попросив про зміну запобіжного заходу в межах обміну.

Сторона потерпілих виступила проти обміну. "Ми категорично заперечуємо. Ці особи не є членами військових угруповань, не проводили військову діяльність в зоні конфлікту. Ті особи, що проводили включення до списку, призвели до прецеденту, коли РФ зможе включати навіть наркобаронів", – наголосив адвокат потерпілих Олег Головков.

Батько загиблого 15-річного Данила Дідика Андрій також виступив проти обміну. "Вважаю, що вина цих тварюк доведена. Тому прошу усім трьом довічне ув'язнення. Окрім того, я проти зміни міри тримання", – обурився він.

Суд не пішов на звільнення трійки – натомість повідомив про те, що вирок оголосять уже в суботу, 28 грудня, повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна".

22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час проведення урочистої ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту загинуло четверо людей, дев’ятеро зазнали поранень.

Винуватців затримали вже за декілька днів, 26 лютого. Попри те, що обвинувальний акт скерували до Фрунзенського суду ще в квітні 2015 року, естремістам досі не оголосили вироку; за 4,5 року слухання зривалися 170 разів.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Серед перелічених терористичних атак був названий і теракт під час "Маршу єдності" у Харкові.

У п'ятницю Апеляційний суд Києва розгляне апеляцію беркутівців, обвинувачених у розстрілах на вулиці Інститутській, на рішення про застосування запобіжного заходу.

Раніше з’явилася інформація, що Росія внесла до списків на обмін колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року. Йдеться про Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, які перебувають під вартою, а також Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка, які залишаються під цілодобовим домашнім арештом.

Родини героїв Небесної сотні закликають українську владу не допустити звільнення бійців спецзагону МВС, адже "таке звільнення унеможливить завершення головного судового процесу у справах Майдану".

Водночас власне із процесом проти бійців "чорної роти" рідні загиблих, як і суспільство в цілому, "пов’язують свої надії на справедливість". "Свідоме свавільне знищення цього процесу шляхом виведення із нього підсудних спричинить непоправну шкоду і потерпілим, і надіям українців на справедливість, і довірі до правосуддя в Україні, а також може призвести до розколу суспільства, хвилі протестів і соціальних вибухів", – йдеться у заяві.

Родини героїв Небесної сотні вважають, що Росія через вимогу видати "беркутівців" хоче розколоти суспільство і вчинити "ревізію оцінки Революції гідності", а відтак змінити курс України з проєвропейського на проросійський.

Близькі майданівців закликали владу "запобігти спробі РФ під виглядом кроків по вирішенню конфлікту розширити його на всю Україну – в часі і просторі", адже "вимога щодо звільнення підсудних у кримінальній справі щодо масових вбивств, які вчинялись до початку збройного конфлікту в Києві, є саме цим".

Родини апелюють до влади – вона мусить "не допустити розколу суспільства, хвилі акцій протесту, які, очевидно, стануться при спробі реалізації таких рішень".

У Маріуполі Жовтневий суд змінив запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про захоплення будівлі Маріупольського міського відділу міліції 9 травня 2014 року – Дружиніна, Стрельніковича, Скрипника і Бірюкова. Їх відпустили з-під варти під особисті зобов'язання.

Як повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua, підозрювані написали заяви з проханням включити їх до списку обміну на українців, незаконно утримуваних у в'язницях на непідконтрольній частині Донбасу і на території Росії.

9 травня 2014 року група озброєних бойовиків напала на міський відділ міліції Маріуполя, взявши заручників. Внаслідок боїв за відділок загинуло 13 осіб (включно з терористами).

Затриманим інкримінували вмисне вбивство, створення терористичного угруповання, зберігання зброї.