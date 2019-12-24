Україна може видати Росії "беркутівців", причетних до розстрілів на Майдані.

Українська влада розглядає вимогу офіційної Москви звільнити з-під варти "беркутівців", причетних до розстрілу Майдану, і передати їх Росії в рамках переговорів про обмін поневоленими, передбаченого протоколом зустрічі "нормандської четвірки".

Інформацію про вірогідність видачі "беркутівців" поширило кілька українських медій. Її підтверджує й громадська організація "Родина Героїв Небесної сотні" та адвокати потерпілих.

Родини героїв закликають українську владу не допустити звільнення бійців спецзагону МВС, адже "таке звільнення унеможливить завершення головного судового процесу у справах Майдану".

Водночас власне із процесом проти бійців "чорної роти" рідні загиблих, як і суспільство в цілому, "пов’язують свої надії на справедливість". "Свідоме свавільне знищення цього процесу шляхом виведення із нього підсудних спричинить непоправну шкоду і потерпілим, і надіям українців на справедливість, і довірі до правосуддя в Україні, а також може призвести до розколу суспільства, хвилі протестів і соціальних вибухів", – йдеться у заяві.

Родини героїв Небесної сотні вважають, що Росія через вимогу видати "беркутівців" хоче розколоти суспільство і вчинити "ревізію оцінки Революції гідності", а відтак змінити курс України з проєвропейського на проросійський.

Близькі майданівців закликали владу "запобігти спробі РФ під виглядом кроків по вирішенню конфлікту розширити його на всю Україну – в часі і просторі", адже "вимога щодо звільнення підсудних у кримінальній справі щодо масових вбивств, які вчинялись до початку збройного конфлікту в Києві, – є саме цим".

Родини апелюють до влади – вона мусить "не допустити розколу суспільства, хвилі акцій протесту, які, очевидно, стануться при спробі реалізації таких рішень".

Напередодні Hromadske, покликаючись на два джерела, дотичні до судової справи, поінформувало: українська сторона планує передати бойовикам "ДНР" і "ЛНР" колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, в межах обміну полонених.

Цим "беркутівцям" готують зміну запобіжного заходу, про це мають клопотати прокурори. Відповідне розпорядження вони вже нібито отримали від керівництва Генпрокуратури. А рішення про обмін ухвалило вище керівництво країни.

Hromadske інформувало, що клопотання про зміну запобіжного заходу мали розглянути вже у вівторок, 24 грудня, на судовому засіданні.

Адвокат Валентин Рибін підтвердив, що в списку на обмін фіґурує троє колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які є підозрюваними у справах Майдану й перебувають у СІЗО, – ідеться про Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Водночас Рибін поскражився на те, що офіційний Київ вирішив викреслити зі списку "беркутівців". Адвокат закликав українську владу виконати домовленості у тому варіанті, в якому вони були досягнуті.