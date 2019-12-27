Посадовців медзакладів Львівщини спіймали на корупційних схемах.

Посадовці медичних установ Львівської області систематично отримували від комерційних структур «відкати» в розмірі 10–15% за сприяння в укладанні вигідних контрактів. Угоди передбачали закупівлю товарів для медзакладів за завищеними цінами. Таку корупційну схему викрила СБУ, – повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

Як зазначено в повідомленні, СБУ викрила корупційну схему, яку організували керівники медичних закладів і комерційні структури Львівщини під час закупівель за бюджетні кошти медичних виробів та обладнання.

Правоохоронці затримали посадовців після передачі в офісі фірми-постачальника чергового хабаря в сумі 24,5 тисячі гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували низку інших фактів отримання «відкатів» керівниками низки медичних закладів регіону.

Як з’ясувало слідство, під час організації процедури державних закупівель виробів медичного призначення (крапельниць, катетерів, медичних рукавиць та масок, багатошарових пов’язок тощо) медичні заклади Львівщини увійшли у змову з представниками одного з товариств області та спільно створили штучні умови для подальшого нівелювання конкурентних засад тендерних процедур, щоб надати абсолютну перевагу відповідному товариству, – повідомляють у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Представники лікувальних закладів попередньо узгоджували всі подробиці з відповідальними особами товариства, а відтак формували медико-технічне завдання до майбутніх державних закупівель, у яких вказували перелік характеристик медичних виробів, підлаштованих під товари, наявні лише в конкретного товариства. Відтак працівники комерційного підприємства повинні були передати частину присвоєних бюджетних коштів службовим особам комунального медичного закладу. Під час досудового розслідування зафіксовані факти не одного такого порушення.

24 грудня під час отримання чергової частини неправомірної вигоди правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України головного лікаря медичного закладу, – повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області. Слідчі повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає як покарання позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також правоохоронці затримали директора та головного бухгалтера комерційного підприємства, яким повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Максимальне покарання, яке їм загрожує, – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Медичному працівникові та бухгалтеру фірми обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставою у 115 тис. та 76 тис. грн відповідно. Стосовно директора судове засідання відбудеться сьогодні, 27 грудня, о 12:00 у Галицькому районному суді Львова.