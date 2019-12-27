У Казахстані розбився пасажирський авіалайнер.

Більшості пасажирів вдалося вижити.

Літак Fokker 100 авіакомпанії Bek Air, який виконував рейс з колишньої столиці Казахстану Алмати до чинної столиці Нур-Султана, впав на землю за межами летовища. Про це зранку в п'ятницю, 27 грудня, повідомив казахський новинний портал Tengrinews.

На облавку літака перебувало 98 осіб – п’ять членів екіпажу та 93 пасажири.

За останніми даними, рятувальники знайшли тіла 14 загиблих. Також були шпиталізовані з місця аварії ще 35 постраждалих, причім 22 людини перебувають у вкрай важкому стані. Як повідомили казахські ЗМІ, серед загиблих – голова ради генералів Казахстану Рустем Хайдаров.

За даними аеропорту Алмати, літак зник із радарів о 07:05 ранку за місцевим часом. Під час злету авіалайнер втратив висоту і впав у районі житлового сектору, врізавшись у двоповерхову будівлю. Займання не відбулося. Рятувальні роботи почалися негайно.

Для з'ясування причин аварії літака створено урядову комісію, яка вже вилетіла до місця аварії – повідомила пресслужба Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку. До з'ясування обставин інциденту польоти літаків Fokker 100 тимчасово припинені, зазначено у повідомленні відомства.