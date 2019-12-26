У Львові померла Етелла Чуприк.

Фото: Львівська національна філармонія

25 грудня на 56-му році життя відійшла у вічність народна артистка України, відома піаністка Етелла Чуприк. Про це повідомили у прес-службі Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

«Етелла Чуприк завжди залишиться у нашій пам'яті усміхненою, виконуючи велетенські полотна Ф. Ліста, С. Рахманінова, етюди Шопена тощо. Спочивай з Богом, люба Етелло. Вічная пам'ять...» – йдеться в повідомленні.

Етелла Чуприк – лауреат численних міжнародних конкурсів. Є вихованкою видатного педагога, професора Марії Крих. У Львівській національній музичній академії ім. М. Лисенка працювала на кафедрі спеціального фортепіано.

«Етелла Чуприк – неймовірна піаністка, вона не розставалася з роялем від самого дитинства, вона грала поспіль весь цикл ДТК Баха, всі фортепіанні сонати Моцарта й Бетховена. Записала 13 компакт-дисків ... У цьогорічному інтерв'ю перед концертом у Львівському органному залі пані Етелла сказала: «Я всередині дуже щаслива людина. Тому і вік мій не відповідає вигляду. Бог створював людей, щоб вони були щасливі. Так і треба жити. Тішитися кожен день життям і всім, що маєш. Той, хто дає, той має», – згадують про Етеллу Чуприк на fb-сторінці Львівського органного залу.

Фото: facebook.com/LvivOrgan

Інформацію про похорон і прощання з піаністкою оприлюднять згодом.