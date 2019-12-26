У Львові померла Етелла Чуприк.

Фото: Львівська національна філармонія
25 грудня на 56-му році життя відійшла у вічність народна артистка України, відома піаністка Етелла Чуприк. Про це повідомили у прес-службі Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.
«Етелла Чуприк завжди залишиться у нашій пам'яті усміхненою, виконуючи велетенські полотна Ф. Ліста, С. Рахманінова, етюди Шопена тощо. Спочивай з Богом, люба Етелло. Вічная пам'ять...» – йдеться в повідомленні.
Етелла Чуприк – лауреат численних міжнародних конкурсів. Є вихованкою видатного педагога, професора Марії Крих. У Львівській національній музичній академії ім. М. Лисенка працювала на кафедрі спеціального фортепіано.
«Етелла Чуприк – неймовірна піаністка, вона не розставалася з роялем від самого дитинства, вона грала поспіль весь цикл ДТК Баха, всі фортепіанні сонати Моцарта й Бетховена. Записала 13 компакт-дисків ... У цьогорічному інтерв'ю перед концертом у Львівському органному залі пані Етелла сказала: «Я всередині дуже щаслива людина. Тому і вік мій не відповідає вигляду. Бог створював людей, щоб вони були щасливі. Так і треба жити. Тішитися кожен день життям і всім, що маєш. Той, хто дає, той має», – згадують про Етеллу Чуприк на fb-сторінці Львівського органного залу.
Фото: facebook.com/LvivOrgan
Інформацію про похорон і прощання з піаністкою оприлюднять згодом.
26.12.2019
Для довідки:
Етелла Чуприк народилася 20 червня 1964 року у Виноградові Закарпатської області, в багатодітній родині.
Грі на фортепіано навчалася з трирічного віку, спочатку під керівництвом закарпатських чехів, яких звали Дюсі Бачо та Мігаль Варга, згодом – під керівництвом випускниці Празької консерваторії, викладача місцевої музичної школи Гергель Юдіти Гейзівни. У п'ять років виступила зі своїм першим концертом, на якому виконала Вальс № 7 Шопена та Серенаду Шуберта.
1986 року закінчила Ужгородське державне музичне училище імені Дезидерія Задора (викладач – Мар'яна Степанівна Валковська).
Закінчила Львівську консерваторію імені Миколи Лисенка (клас професора – Марина Юріївна Крих-Угляр).
Заслужена артистка України від 1994 року. Була спеціальною стипендіаткою Асоціації Ріхарда Вагнера в Байройті (Німеччина).
З 1996 року – віце-президент Асоціації українських піаністів.
З 1998 року – доцент кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка.
У 2010-2019 роках – солістка Закарпатської обласної філармонії.
2016 року Етеллі Чуприк присвоєно звання народної артистки України.
Брала участь у гастролях з симфонічними оркестрами в Європі. Виступала з відомими диригентами, зокрема з Джансугом Кахідзе, Федором Глущенком, Володимиром Сіренком, Андрашом Лігеті, Єжи Сальваровскі, Богуславом Мадеєм, Володимиром Понькіним, Робертом Кенігом,Реінгардом Сеіфрідом,Андрашом Келлером,
У її репертуарі – понад 300 сольних творів серед них Й. С. Баха 48 прелюдій і фуг з ДТК, В. А. Моцарта 19 фортепіанних сонат та Л. В. Бетховена, 32 сонати, і понад 20 концертів для фортепіано з оркестром. Записала 13 компакт-дисків.
19 червня 2019 року відбувся бенефіс піаністки у Львівській філармонії.