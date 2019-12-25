Прокуратура потрактувала Путіна на залізничній переправі як нелеґального міґранта.

Прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб (серед них і президента РФ Владіміра Путіна) через державний кордон України російською компанією "Ґранд-Експрєсс", що організувала перевезення пасажирським потягом через Керченський міст.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури АР Крим.

"У ході досудового розслідування також буде надана правова оцінка незаконному запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права", – заявили у прокуратурі.

Нагадаємо, 25 грудня Владімір Путін узяв участь у відкритті залізничного сполучення через Керченський міст.