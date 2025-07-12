Населення ЄУ перевищило рекордну позначку в 450 мільйонів.

За даними Євростату, ключову роль зіграла міґрація.

 

 

Міґрація до Європейської Унії призвела до того, що минулого року сукупне населення спільноти 27 держав досягло рекордного рівня в 450,4 мільйона осіб. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на дані Євростату, опубліковані в п'ятницю, 11 липня.

 

При цьому з 2012 року в Євроунії щорічно реєструється більше смертей, ніж народжень. Це означає, що міґраційні потоки з третіх країн є єдиним чинником зростання населення.

 

За підсумками 2024 року населення ЄУ зросло на 1,07 мільйона нових мешканців. При цьому позитивна чиста міграція в 2,3 мільйона осіб компенсувала природний спад в 1,3 мільйона осіб.

 

Смертність, яка минулого року в європейській спільноті становила 4,82 мільйона, як і раніше перевищувала народжуваність у 3,56 мільйона.

 

Ця тенденція ставить демографічні проблеми Європи в центр уваги, оскільки старіння населення континенту і низька народжуваність створюють навантаження на системи соціального забезпечення і дефіцит робочої сили.

 

Франція, Німеччина та Італія зберігають свої позиції як країни-члени ЄУ з найбільшим населенням. На їхню частку припадає майже половина всіх мешканців спільноти – 47%.

 

Найвищий показник зростання зафіксовано на Мальті – 19,0 на 1000 осіб, наступними йдуть Ірландія з 16,3 і Люксембург з 14,7.

 

У восьми країнах-членах було зафіксовано скорочення чисельності населення. Найрізкіше падіння зафіксовано в Латвії (-9,9), за нею йде Угорщина (-4,7), а Польща та Естонія поділили третє місце з показником -3,4.

12.07.2025

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