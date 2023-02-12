Аргентина намагається врятуватися від вагітних росіянок.

Три десятки громадянок РФ на останніх тижнях вагітності було затримано на летовищі в Буенос-Айресі.

 

 

Влада в Аргентині розпочала розслідування і провела серію рейдів у зв'язку з численним напливом до країни росіянок на пізніх термінах вагітності. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. З 2009 року між Росією та Аргентиною діє безвізовий режим для туристів.

 

Напередодні стало відомо, що на летовищі Буенос-Айреса працівники міґраційної служби не пропустили до країни кількох вагітних росіянок. Їм відмовили у в'їзді через підозру в «брехливому туризмі» – влада вважає, що їхні реальні цілі перебування в Аргентині не відповідають заявленим. Однак згодом за рішенням суду їх все ж пропустили.

 

Як вказали в міґраційній службі, останнім часом до країни в'їхало близько десяти з половиною тисяч вагітних громадянок РФ, при цьому сім тисяч з них після народження дітей залишили Аргентину. За відомостями імміґраційної влади, лише 2022 року кордон Аргентини перетнули понад 5800 породіль з Росії.

 

«Є щось підозріле в тому, що в'їжджають жінки на 34-му тижні вагітності. Ми припускаємо, що вони не просто прибувають на відпочинок», – зазначила керівниця міґраційної служби Аргентини Флоренсія Каріньяно (Florencia Carignano). За її словами, іноземцям не заборонено в'їзд до Аргентини для народження дитини, але для цього потрібна спеціальна віза.

 

Річ у тому, що дитина, народжена в Аргентині, отримує громадянство «за правом землі» (Jus soli). Її батькам може бути надано посвідку на постійне проживання в цій країні, після чого у них відкривається можливість звернутися по громадянство.

 

Загалом аргентинська влада майже рік спостерігає за припливом російських «лжетуристок», а також за фірмами, які можуть займатися підробкою документів та сприянням у нелегальній міграції. Каріньяно повідомила, що міґраційна служба почала зупиняти дозвіл на проживання тих росіян, які народили дитину в Аргентині, але при цьому провели більше часу за межами країни, ніж на її території.

 

«Проблема полягає в тому, що вони приїжджають до Аргентини, записують своїх дітей як аргентинців і їдуть. Наш паспорт є дуже шанованим у всьому світі. Він дозволяє в’їжджати до 171 країни без візи», – сказала пані Каріньяно.

 

Раніше з подібними цілями росіянки часто відвідували Маямі, але на тлі пандемії коронавірусу з перетином кордону США почали виникати проблеми. Крім того, для громадян РФ було ускладнено в'їзд до країн Західного світу на тлі війни Росії в Україні.

12.02.2023

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