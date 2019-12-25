Папа Римський провів різдвяну месу у Ватикані.

У своєму казанні Понтифік наголосив, що Бог через Ісуса Христа виявив нам благодать і самовіддану, ніжну любов, яка не залежить від нашої поведінки.

На традиційну Різдвяну месу в базиліці Святого Петра у Ватикані зібралися тисячі вірних. На нічний месі у Ватикані також були присутні діти, спеціально запрошені з Венесуели, Іраку й Уганди.

У своїй проповіді Папа Франціск сказав, що в ніч народження Ісуса «любов перемогла страх, з'явилася нова надія, ніжне Боже світло перемогло темряву людської зарозумілості». За його словами, Божа любов «перетворює життя, оновлює історію, звільняє нас від зла, наповнює наші душі миром і радістю».

Понтифік запевнив, що Бог любить усіх, навіть найгірших з людей, і його любов не залежить від їхніх вчинків. «Мені, тобі й кожному з нас Він сьогодні каже: “Я люблю тебе і завжди любитиму, ти цінний у моїх очах”. Бог любить тебе не через те, що ти правильно мислиш і добре поводишся, Він просто любить. Його любов – безумовна, не залежить від тебе. Можеш мати помилкові ідеї, накоїти всякого лиха, але Господь не відмовляється любити тебе. Як же часто ми вважаємо, що Бог є добрим тоді, коли ми є добрими, та карає нас, коли ми є лихими. Це не так. Не зважаючи на наші гріхи, Він далі нас любить. Його любов не змінюється, не ображається, вона є вірною, терпеливою. Ось який дар знаходимо в Різдві: з подивом відкриваємо, що Господь є повнотою можливої безкорисливості, всієї доступної ніжності. Його слава нас не засліплює, Його присутність нас не лякає. Він народжується повністю вбогим, аби здобути нас багатством Своєї любові», – зазначив Папа Франціск.

На завершення проповіді Франціск розповів притчу про пастухів, котрі поспішали в яскиню із дарами для народженого Ісуса. І хоча всі змагалися за вручення подарунків, один з пастухів залишився осторонь, оскільки прийшов з порожніми руками. І тоді Йосип і Марія поклали Ісуса в руки того пастуха. «Він дивився на свої руки, ті руки, які завжди здавалися йому порожніми: вони стали колискою Божою. Тож любий брате, люба сестро, якщо твої руки здаються тобі порожніми, якщо ти бачиш, що твоє серце прагне любові, то ця ніч для тебе. Божа благодать з'явилася, аби наповнити твоє життя. Прийми її, і засяє в тобі світло Божих Народин», – закликав Папа Римський.