Звільнено керівника корпорації Boeing.

Це пов’язано зі скандалом навколо фатальних вад моделі 737 MAX.

 

 

Рада директорів американської компанії Boeing звільнила виконавчого директора Денніса Мюленбурґа (Dennis Muilenburg). Це сталося після ретельного розгляду проблеми з Boeing 737 MAX, який тривав один рік і завершився призупиненням виробництва цієї моделі літаків. Кризу спричинили дві впродовж пів року авіатрощі лайнерів Boeing 737 MAX. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Припинення польотів Boeing 737 MAX стало найбільшим кризою за 34 роки роботи Денніса Мюленбурґа в авіабудівній корпорації. У 1985-му він починав тут як інтерн і пройшов кар'єрними сходинами через різні підрозділи, досягнувши найвищої позиції в 2015 році.

 

Мюленбурґ полишає посаду негайно. Протягом перехідного періоду виконувати обов'язки гендиректора буде головний фінансовий директор компанії Ґреґ Сміт (Greg Smith). «Рада директорів вирішила, що зміна керівництва необхідна для відновлення впевненості в тому, що компанія рухається вперед, оскільки вона працює над поліпшенням відносин з регулюючими органами, клієнтами та іншими зацікавленими сторонами», – йдеться в заяві компанії.

 

А з 13 січня 2020 року голова ради директорів Дейв Калхун (David Calhoun) перейме на себе обов'язки виконавчого директора і президента Boeing. При цьому він залишиться в складі ради директорів компанії.

 

Звільнення керівника компанії відбулося в той час, коли найбільший світовий авіабудівник намагається заново сертифікувати свій найпродаваніший лайнер. Після катастрофи двох літаків з усіма пасажирами та членами екіпажів корпорація Boeing прагне відновити довіру до себе з боку пасажирів, авіакомпаній і акціонерів.

 

З березня 2019 року, після другої катастрофи, акції компанії впали в ціні більш ніж на 20 відсотків. Тепер вони зросли на два відсотки і котируються на рівні 335 доларів за акцію.

24.12.2019

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