Яремче отримало власний логотип.

 

Місто Яремче відтепер має власний логотип. Його затвердили на останньому цього року засіданні міської ради, – повідомляє регіональний часопис «Яремчанський вісник».

 

Фото: facebook.com/yavisnyk

 

Візуальний бренд Яремча презентували напередодні на засіданнях постійних комісій. Як розповіла начальниця відділу туризму та зовнішніх зв’язків міськвиконкому Марина Ланіна, робота над логотипом міста тривала понад два місяці, від жовтня.

 

Фото: facebook.com/yavisnyk

 

Свій доробок публіці представив старший викладач кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв Юрій Крукевич, який раніше займався розробкою логотипа Львова, Трускавця й інших міст.

 

Фото: facebook.com/yavisnyk

 

Логотип Яремча має на меті передати виразність форми гір, що втілюється в оригінальному розташуванні об’ємних у кольоровому співвідношенні букв, традиційні мотиви, притаманні гуцульській культурі, що втілюються у піктограмах у складі емблеми.

 

«Зараз популярні тенденції динаміки в дизайні бренда, тобто важлива мобільність зображення, можливість його розкласти на окремі складові, як конструктор, при цьому зберігаючи впізнаваність мотиву, – пояснив Юрій Крукевич. – Саме це я намагався втілити в емблемі Яремча. Так, піктограми можна змінювати відносно того чи іншого сезону, заходу, їх можна змусити рухатися, анімувати, їх легко використовувати окремо одна від одної в сувенірній продукції».

 

Дизайнер зазначив, що відразу визначився з візуалізацією лого, вклавши в нього дещо некласичні мотиви. Остаточну ж версію логотипу закінчив лише тиждень тому. Каже, що на фінальному етапі радився з колегами зі своєї кафедри, адже багато хто вболівав, аби Яремче мало першокласну емблему.

 

Створення бренда Яремча відбувається за підтримки та фінансування проєкту «ПРОМІС». Щодо готового лого та бренда заплановано масштабну промоційну кампанію, яка має зробити край більш впізнаваним місцем відпочинку не лише в Україні, а й за кордоном.

 

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