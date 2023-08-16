Укрзалізниця продовжила курсування "гірських шатлів" зі Львова. Розклад.

 

Укрзалізниця на період піку пасажирських перевезень вирішила продовжити курсування "гірських шатлів" зі Львова до Яремчі, Татарова-Буковеля, Ворохти і Рахова. Про це повідомили у компанії.

 

 

Поїзд №815/816 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова з 21 по 30 серпня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15. У зворотному напрямку, з Рахова, цей поїзд відправлятиметься з 22 по 31 серпня о 04:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

 

"Гірські шатли" – це комфортні дизель-поїзди з кондиціонуванням ДПКр-3.

 

Повна вартість квитка до Рахова у першому класі – 303 грн, у Яремча чи на Буковель можна доїхати за 280 грн.

 

Також цим поїздом зручно дістатися гір із пересадкою зможуть пасажири поїздів №743 та №191 Київ — Львів, №79 Дніпро — Львів, №21 Харків — Львів, №111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів та інших. Зворотно можна пересісти на рейси №86 Львів — Запоріжжя та №706 Перемишль — Київ.

 

"Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", – ідеться у повідомленні.

16.08.2023

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