Apple очолив рейтинг найдорожчих брендів.

Корпорація змістила з першого місця попереднього лідера – Amazon
Корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу, згідно з опитуванням упорядника рейтингів Kantar BrandZ. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.
Kantar BrandZ оцінила вартість бренду Apple у 947 мільярдів доларів. Це вже не вперше корпорація виборює лідерство у цій царині. Найдорожчим брендом у світі Apple попереднього разу ставала у 2015 році.
Лідер торішнього рейтингу – Amazon – змістився відразу на третє місце. Вартість його бренду оцінюється у 706 мільярдів доларів.
Другий рядок зайняв Google, бренд якого оцінили у 820 мільярдів доларів.
Вперше до десятки найдорожчих брендів увійшов Louis Vuitton, який зайняв десяту позицію з оцінкою в 124 мільярди доларів.
Дослідження Kantar намагається оцінити вплив бренду на ринкову вартість компанії та здатність генерувати продажі.
16.06.2022