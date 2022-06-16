Apple очолив рейтинг найдорожчих брендів.

Корпорація змістила з першого місця попереднього лідера – Amazon

Корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу, згідно з опитуванням упорядника рейтингів Kantar BrandZ. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

Kantar BrandZ оцінила вартість бренду Apple у 947 мільярдів доларів. Це вже не вперше корпорація виборює лідерство у цій царині. Найдорожчим брендом у світі Apple попереднього разу ставала у 2015 році.

Лідер торішнього рейтингу – Amazon – змістився відразу на третє місце. Вартість його бренду оцінюється у 706 мільярдів доларів.

Другий рядок зайняв Google, бренд якого оцінили у 820 мільярдів доларів.

Вперше до десятки найдорожчих брендів увійшов Louis Vuitton, який зайняв десяту позицію з оцінкою в 124 мільярди доларів.

Дослідження Kantar намагається оцінити вплив бренду на ринкову вартість компанії та здатність генерувати продажі.