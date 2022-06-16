Apple очолив рейтинг найдорожчих брендів.

Корпорація змістила з першого місця попереднього лідера – Amazon

 

 

Корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу, згідно з опитуванням упорядника рейтингів Kantar BrandZ. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

Kantar BrandZ оцінила вартість бренду Apple у 947 мільярдів доларів. Це вже не вперше корпорація виборює лідерство у цій царині. Найдорожчим брендом у світі Apple попереднього разу ставала у 2015 році.

 

Лідер торішнього рейтингу – Amazon – змістився відразу на третє місце. Вартість його бренду оцінюється у 706 мільярдів доларів.

 

Другий рядок зайняв Google, бренд якого оцінили у 820 мільярдів доларів.

 

Вперше до десятки найдорожчих брендів увійшов Louis Vuitton, який зайняв десяту позицію з оцінкою в 124 мільярди доларів.

 

Дослідження Kantar намагається оцінити вплив бренду на ринкову вартість компанії та здатність генерувати продажі.

 

16.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
111-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські генерали закидали фронт "м'ясом" і досягли часткових успіхів у напрямках Сіверськодонецька, Слов'янська та Бахмута. Росіяни намагаються закріпитися у центрі Сіверськодонецька і встановити повний контроль над Богородичним.
14.06.22 | | Україна
Чому Україна програла сто років тому і чому зможе перемогти нині?
Володимир В'ятрович
Ми, на відміну від попередників, знаємо, що означає поразка у війні з Росією. Знаємо, що мир із нею може коштуватиме навіть дорожче за війну. Адже ми засвоїли уроки? Чи не так?
13.06.22 | | Україна
Країна безіменних героїв
Віталій Портников
А спитайте себе, імена яких героїв війни за порятунок України знаєте ви? Тих, про кого ми повинні пам'ятати завжди – навіть тоді, коли забудемо прізвища політиків і їхніх радників також
12.06.22 | | Дискурси
109-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти ведуть штурмові дії у Сіверськодонецьку, успіху не мають. На Бахмутському напрямку наступ у районі Врубівки, Миколаївки та Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
12.06.22 | | Україна
Софонія
Василь МАХНО
У час, коли син теслі Йосипа – Єшуа розповідав притчу, двадцятилітній Софонія наблизиться до незнайомого йому міста...
11.06.22 | | Дискурси
108-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог веде штурм на Пасіку–Богородичне, має успіх, намагається закріпитися на околиці Богородичного; на Сіверськодонецькому – на Новотошківське–Оріхове, має частковий успіх в Оріховому. Тривають бої у Сіверськодонецьку.
11.06.22 | | Україна
Сто сім на дванадцять
Юрій Андрухович
Не заважайте Україні в її тяжкій роботі всесвітнього екзорциста. Zло буде покарано. Бог не фраєр  
10.06.22 | | Дискурси
Втрачений мир душі
Аделіна Єфіменко
Першим героєм «Ja, Mai», 2022 став австрійський композитор Ґеорґ Фрідріх Гаас. Представник спектралізму, експериментатор мікроінтерваліки, панхроматики, обертонових рядів, він звукотворить стан людей, що переживають граничні ситуації. Гааса хвилюють екзистенційні теми: смерть, любов, родина, психологічні травми.
10.06.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.