Мешканці Підзамча у Львові обрали бренд мікрорайону.

Для львівського мікрорайону Підзамче обрали концепцію бренду. Мешканці голосували за роботи двох дизайнерських команд-фіналістів. Проєкт дизайнерів Ольги Новікової та Юрія Осадка набрав 55,5% голосів, йдеться на facebook-сторінці ініціативи «Підзамче. Нарешті!».

Над концепцiями брендування Пiдзамча працювали три дизайнерські групи, однак фінальні роботи представили лише дві команди. Ці два варіанти команда ініціативи «Підзамче.Нарешті!» презентувала у різних місцях району, а мешканці мали можливість проголосувати за той, що сподобався.

Айдентика Підзамча – це мозаїка, яка складається з дев’яти окремих кубів як калейдоскоп культур. Кожна з цих плиточок, за інформацією авторів, символізує окремий елемент чи особливість, а разом вони утворюють єдиний мікрорайон. В основу символіки лягли вигин колії станції Підзамче, пагорби Високого замку, зображені геометричними формами.

«Підзамче нагадує гараж доброго дiдуся, який нагодує шоколадкою зі «Світоча», напоїть солодкою кавою. I водночас буде чути запах мазути, індустріалізації, звук поїздів, металу. Нам було зручніше йти не від одного образу Підзамча, а від більшості символів і знаків. Тому наша айдентика спершу може виглядати дещо рябою, але в цьому, власне, і суть», — зазначила дизайнерка Ольга Новікова.

На основі обраного логотипу напрацюють брендбук, який презентують на День Незалежності України.

«Кожна органiзацiя чи iнiцiатива, що захоче створювати щось на Пiдзамчi, зможе користуватися цим брендбуком та застосувати його до свого тутешнього проєкту. Ми ж починаємо використовувати його вже: брендбук використовуватимуть у пiдзамчiвських iнiцiативах i задумах, що готують на наших тренiнгах Мануфактури проєктiв «Нарештi!», — повідомили на сторінці проєкту.

Зазначимо, «Підзамче. Нарешті!» – ініціатива, спрямована на активізацію депресивного, колись індустріального району Львова Підзамча та його мешканців, які зацікавлені у розвитку свого району. Над нею працює ГО «Львівський культурний центр» у партнерстві з Центром соціальних інновацій, Палацом Гната Хоткевича та офісом «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» за підтримки Українського культурного фонду.

Фото facebook.com/pidzamche.nareshti