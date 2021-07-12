Для промоції Хортиці розробили нову айдентику.

Для Хортиці розробили айдентику, яка враховує все багатство історичного, культурного та природного значення острова. Обговорення брендингу острова, що має на меті промувати його як центр відпочинку та проведення масових заходів, відбулося у Запоріжжі під час дискусійної платформи «Хортиця: видатна історія – велике майбутнє», повідомили місцеві ЗМІ.

Авторкою концепції нового стилю Хортиці виступила креативна агенція Bickerstaff.284, що має в портфоліо нагороди найпрестижніших фестивалів світу у категорії креативу та дизайну, зокрема «Молоді Канські леви», Reddot, Epica, Golden drum.

За словами креативного директора агентства Іллі Ануфрієнка, розробники намагалися сформувати нове обличчя Хортиці не лише для України, а й усього світу. Запропонована візуальна система ідентифікації запорізького острова є глибшою та всестороннішою, аніж зведення до твердження «Хортиця – це козаки і пороги на Дніпрі».

«Новий брендинг острова Хортиця – це графічна подорож, що розвивається разом зі знанням людини. Що більше ми дізнаємося про острів, то більше він розкривається для нас. Ми розробили набір символів, які відображають елементи флори і фауни, певних історичних епох, містичні та абстрактні елементи – все те, що можна для себе відкрити лише в одному місці, на Хортиці. Наше позиціонування: Острів Хортиця – живий острів сили. Наше повідомлення: приїдь і відчуй», – пояснив він.

Великий набір візуальних об’єктів дозволяє використовувати різні символи як для логотипів та сувенірів, так і для окремих подій та локацій.

«Ця айдентика буде моделюватися залежно від тематики. Вона буде дуже різноплановою і водночас об’єднана спільною ідеєю. Це буде не просто логотип. Це буде айдентика, яка працюватиме з кожною подією, кожним об’єктом, кожною локацією, з кожним відвідувачем», – зауважив генеральний директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.

Усі варіанти дизайну представили для громадського обговорення, а після відкритого голосування оберуть ключові символи острова Хортиця на всеукраїнському голосуванні.

Нагадаємо, з червня на Хортиці почалися роботи у межах «Великого будівництва». Тут відремонтують Музей історії козацтва, реконструюють Курган Єдності та Козацьке коло – він стане простором для громадських проєктів. Вся територія буде інклюзивною, а сам острів має стати туристичним магнітом, який приваблюватиме любителів історії, природи і культури.

Фото iz.com.ua