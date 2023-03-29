Pepsi змінила логотип свого основного напою.

Це сталося вперше за 14 років, нове лого виглядатиме приблизно так, як у 1990-х.

 

 

Американська компанія безалкогольних напоїв PepsiCo повідомила про створення нового логотипа свого найвідомішого продукту – лінійки газованих напоїв Pepsi. Це перше оновлення за останні 14 років — попереднього разу логотип змінювали у 2008-му. 

 

Новим логотипом знову стане круг червоно-біло-синього кольору, але сегменти розташовані трохи інакше і використаний інший відтінок синього. І вперше за 25 років у ньому буде напис Pepsi на білій смузі — до того напис розташовувався окремо від круга. Окрім того, враховуючи постійний фокус бренду на Pepsi Zero Sugar, у дизайні використано чорний колір.

 

Річ у тому, що доходи Pepsi зростають переважно за рахунок підвищення цін, а не збільшення кількості споживачів. Тому в компанії змінили стратегію, зробивши ставку на так зване «покоління Z» (Zero Sugar), яке, згідно з дослідженням, використовує цукор на 30% менше.  
 

«Оновлена палітра кольорів включає синій і чорний кольори, які надають контрасту, яскравості та сучасності класичній колірній гамі Pepsi», – подається на офіційному сайті компанії. Приблизно так само емблема виглядала у 1990-х.

 

Pepsi презентуватиме новий дизайн у Північній Америці цієї осені до 125-річчя бренду. А в решті світу – у 2024 році, що «ознаменує наступну еру бренду, спрямовану в майбутнє».

 

«У PepsiCo ми розробляємо наші бренди так, щоб вони розповідали переконливу та цілісну історію. Pepsi є яскравим прикладом бренду, який протягом 125 років постійно переосмислює себе, щоб залишатися частиною попкультури та частиною життя людей. Ми розробили нову айдентику бренду, щоб пов'язати майбутні покоління зі спадщиною нашого бренду, поєднавши відмінності нашої історії з сучасними елементами, щоб показати наше сміливе бачення майбутнього», – сказав старший віцепрезидент і головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні (Mauro Porcini).

29.03.2023

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