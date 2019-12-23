Польща звинуватила Путіна у фальшуванні історії.

Йдеться про висловлювання кремлівського шефа щодо Другої світової війни на останній пресконференції.

Міністерство закордонних справ Польщі звинуватило російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни. «Ми зі занепокоєнням та недовірою відзначаємо заяви представників влади Російської Федерації, у тому числі президента Володимира Путіна, щодо ґенези та перебігу Другої світової війни», – говориться в заяві МЗС, опублікованій на офіційному сайті відомства, яку цитує Polskie Radio24. У ній наголошується, що висловлювання російського лідера «репрезентують помилкову картину подій».

Йдеться про слова Путіна, сказані під час його пресконференції 19 грудня. Тоді глава російської держави сказав, що Польща сама розпочала разом з Німеччиною війну, взявши участь у поділі Чехословаччини». Далі Путін запевняв, що радянські війська увійшли до Польщі вже після того, як «польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни».

«Заява Путіна репрезентує хибну картину подій, він використовує пропагандистські послання з часів сталінського тоталітаризму, який засудив навіть радянський лідер Микита Хрущов», – відзначили в польському МЗС. Там додали, що російський президент підриває спільну роботу російських і польських істориків, а також досягнення його попередників – Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, які намагалися «знайти шлях істини і досягти примирення» в польсько-російських відносинах.

У заяві також наголошено, що після відновлення незалежності в 1918 році Польща прагнула вибудовувати нормальні відносини як з Німеччиною, так і з СРСР. Однак Радянський Союз зробив «прямі кроки, щоб розв'язати війну», а зробив він це за погодженням з Німеччиною після підписання пакту Молотова-Ріббентропа і секретного протоколу до нього». «Внаслідок цього під окупацією Радянського Союзу опинилося 52 відсотки території Польщі з 13-ма мільйонами населення, яке в подальшому зазнало масових репресій. Також було поділено Східну Європу на німецьку та радянську сфери впливу, порушуючи суверенітет Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Румунії», – зазначається в заві польського МЗС.