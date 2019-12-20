Путін розпочав кампанію проти поляків: вони почали Другу світову війну і придумали українців.

 

Президент Росії оголосив на своїй щорічній "великій" прес-конференції, що пише статтю про те, як і хто спричинився до вибуху війни в 1939 р. На його думку, більшу частину вини, якщо не всю, несе Польща. Крім того, поляки винуваті ще й тим, що видумали українців.

 

 

Владімір Путін, виступаючи вчора перед рекордними двома тисячами журналістів, "наїхав" на вересневу резолюцію Європарламенту, в якій йдеться, що Друга світова війна почалася підписанням договору Молотова-Ріббентропа, і оголосив, що особисто напише статтю у відповідь на цю резолюцію, яку, нагадаємо, прес-секретар російського МЗС Марія Захарова відразу ж, як її прийняли, назвала черговою темою грубої фальсифікації історії.

 

Путін сказав, що вже доручив історикам забезпечити його відповідними матеріалами і документами. Радянський Союз, каже він, останнім в Європі підписав договір про ненапад з Німеччиною, а Польща взагалі разом з Німеччиною взяла участь у розборі Чехословаччини 1938 року, відірвавши собі Цешинський і "ще якийсь" повіти.

Правда, Путін забув уточнити, що польська агресія проти Чехословаччини не була узгоджена з Гітлером, а, як показали пізніші історичні дослідження, йшла всупереч його планам і буквально довела його до сказу. Натомість підписаний в серпні 1939 року пакт Молотова-Ріббентропа тим і відрізнявся від раніше укладених європейськими державами з Берліном угод про ненапад, що був фактично договором про спільний напад на сусідів та поділом загарбаних територій.

 

Більше того, Путін оголосив, що 17 вересня Червона армія почала звільнення польських територій від німецько-фашистських загарбників: гітлерівці, виявляється, від вигляду червоноармійської потуги змушені були відступити з Бресту (і, очевидно, зі Львова), яких таким чином "визволив" Сталін. За версією Путіна, Червона армія у вересні 1939-го не напала на Польщу, а просто "зайшла" на її територію, бо польський уряд втік з країни. Своїми вчорашніми словами Путін фактично вказав на сценарій, який планував для України після втечі Януковича, якби Верховна Рада тоді несподівано не зібралася і не обрала в.о. Президента.

 

Зрештою, можливо (хоча малоймовірно), що російські історики вкажуть своєму президенту, що уряд РП емігрував до Румунії не перед тим, як армія Сталіна увійшла до його країни, а лиш після повідомлень про вторгнення на сході.

 

Продовження трейлера історичної статті Путіна можна сподіватися на наступній зустрічі глав СНД, але вже зрозуміло, що почалася масована пропагандистська підготовка до 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній" війні.

 

Але кривди від поляків і нові історичні відкриття Путіна на цьому не закінчуються: виявляється, що українців – на зло Росії – придумали поляки, а точніше – "графи Потоцькі", а якщо взагалі конкретно – то Путін мав на увазі Яна Потоцького (члена, до речі, російської Імператорської Академії наук), який 1796 року у своїй книзі "Fragments historiques et geographiques sur la Scythie, la Sarmatie et le Slaves" ("Історико-географічні фраґменти про Скіфію, Сарматію та слов'ян" висловив думку, що українці – абсолютно особливий народ, відмінний від російського.

 

 

Цим російський президент кардинально змінив парадигму російської науки у сфері дослідження ґенези поняття українського народу: досі незаперечним був факт, що українців придумав австрійський генштаб. Таким чином великий керманич російського народу на століття подовжив історію українського народу, і ми з тремом очікуємо з Кремля нових історичних відкриттів.

 

 

20.12.2019

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