Російські найманці спричинили загострення лівійського конфлікту.

Мова знову йде про сумнозвісну ПВК «Ваґнера».

Сполучені Штати «дуже стурбовані» посиленням конфлікту в Лівії і зростанням там кількості російських найманців, котрі підтримують сили Халіфи Хафтара. «Такий розвиок подій веде до збільшення жертв», – заявив у суботу, 21 грудня, високопоставлений представник Державного департаменту Сполучених Штатів у коментарі для інформаційної аґенції Reuters.

Представник американського зовнішньополітичного відомства зазначив, що США як і раніше визнають Уряд національної згоди на чолі з Фаєзом аль-Серраджем. Водночас він запевнив, що Вашінґтон не підтримує в цьому конфлікті жодну зі сторін, спілкуючись з усіма учасниками, які можуть вплинути на укладення угоди.

«Ми дуже стурбовані загостренням військового протистояння. Ми бачимо, що росіяни використовують гібридні засоби, використовують безпілотники і літаки... У зв'язку зі зростанням кількості повідомлень про сили ПВК “Ваґнера” і найманців на місцях, ми думаємо, що це змінює загальний вигляд конфлікту і підсилює його», – запевнив співрозмовник Reuters, котрий спілкувався на умовах анонімності.

Представник Держдепартаменту додав, що участь «ваґнерівців» не змінила балансу сил на користь Хафтара. «Це лише поглиблює конфлікт, який веде до загибелі більшої кількості людей, до збільшення шкоди для цивільного населення, для інфраструктури, летовищ, лікарень... Але в той же час, ми не бачимо, що Хафтар перемагає», – наголосив він.