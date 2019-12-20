Україна і Росія досягли принципової згоди щодо газового контракту і $3 млрд.

Україна та Росія досягли принципової угоди щодо угод на тразитний контракт щодо газу, і наразі чекають політичного узгодження домовленостей.

Про це повідомив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, підсумовуючи перший день переговорів. У п'ятницю переговори тривають в Мінську.

"Закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил.Напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні.Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях", – написав Вітренко.

Представник України запевнив, що "Нафтогаз" займає "максимально конструктивну" позицію, і Україна "ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу".

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив у четвер увечері: Україна та Росія виходять на фінальний етап переговорів.

"Ми досягли угоди в принципі", – сказав Шефчович журналістам у Берліні за підсумками багатогодинних переговорів, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Досягнуті нами принципові домовленості завтра обговорять у столицях", – уточнив представник Єврокомісії.

З його слів, це "позитивні новини для Європи, Росії та України".

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив. "Ми добре попрацювали, добре відпрацювали протокол, який наближає нас до вирішення".

"Протокол – у високому ступені готовності, він вимагає узгодження. Сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості", – прокоментував міністр енергетики РФ Алєксандр Новак.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України повідомило: перший раунд переговорів відбувся у Берліні, а другий раунд ітиме у Мінську (і Єврокомісія виступатиме дистанційно).

"Ми дотримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, незалежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україні і забезпечити енергетичну безпеку в регіоні", – ідеться у коментарі Олексія Оржеля, поширеному у Facebook.

Частиною пакетної угоди щодо газу з Україною може стати виплата "Газпромом" $3 млрд, присуджених "Нафтогазу України" за рішенням Стокгольмського арбітражу, інформує аґенція "Інтерфакс" з покликом на джерело в російській делегації.

Аґенція Reuters підтверджує: Росія погодилася виплатити борг.

Раніше українські офіційні особи заявляли про те, що Україна може отримати борг "натурою", тобто газом.