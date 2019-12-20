Сьогодні Львів прощається з Петром Куликом.

19 грудня у Львові на 87-му році життя відійшов у засвіти відомий скульптор Петро Кулик. Про це повідомив на своїй fb-сторінці львівський архітектор Володимир Чорновус.

Фото: Йосип Марухняк/day.kyiv.ua

Похорон знаменитого львів’янина відбудеться сьогодні о 13.00. Петра Кулика поховають на Личаківському цвинтарі.

Петро Іванович Кулик народився 1 січня 1933 року в селі Німстів (повіт Любачів, Польща). Під час депортації 1945 року разом з родиною був вимушений переселитися до Радянської України – в Тернопільську область, село Скородинці.

У 1960-1966 роках навчався у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва на факультеті кераміки. Педагоги з фаху – Дмитро Крвавич, Данило Довбошинський, Софія Караффа-Корбут.

Від самого початку кар’єри Петро Кулик перебував під наглядом спецслужб, адже його вважали не лише опозиціонером, а й українським націоналістом, – нагадує видання Міст. Старші брати Петра, Михайло та Микола, були воїнами УПА на Закерзонні, а згодом обоє дісталися Канади і жили в місті Торонто. Микола був молодшим братом, активним членом Об'єднання колишніх вояків УПА у США та Канаді, тривалі роки в Торонто очолював видавництво «Літопис УПА». За його сприяння вийшли кілька десятків томів тих унікальних книг.

1970 року відбулася перша персональна виставка Петра Кулика в Будинку архітектора у Львові. За перемогу в огляді-конкурсі «Мистецтво — народу» (Київ, 1970) він отримав Почесний диплом президії Спілки журналістів України та почесну пам’ятну медаль.

Проєкт пам’ятного знаку «Свята Покрова — опікунка УПА». Фото: meest-online.com

Серед найвідоміших скульптурних робіт Петра Кулика у Львові – пам’ятник Іванові Підкові та пам'ятник Володимирові Івасюку. Також Петро Кулик є автором пам'ятника князю Володимиру та княгині Ользі в Чикаго, пам'ятника Іванові Франку в Торонто, князю Васильку Теребовельському в місті Теребовля, пам'ятника «Борцям за волю України» в Золочеві та інших.