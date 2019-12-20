Американський конґресмен-демократ перейшов у табір республіканців.

Напередодні Джефф ван Дрю проголосував проти імпічменту Дональда Трампа.

Президент Дональд Трамп зустрівся в четвер, 19 грудня, в Білому домі з колишнім демократом Джеффом ван Дрю (Jeff Van Drew), обраним в 2018 році до Палати представників від штату Нью-Джерсі. Про це повідомило радіо Voice of America.

66-річний ван Дрю заявив напередодні про свій перехід до Республіканської партії. У середу, 18 грудня, під час голосування в Палаті представників, він не підтримав імпічменту президента Трампа.

На зустрічі президента з законодавцем також був присутнім Кевін Маккарті, лідер республіканської меншості в Палаті представників. Він заявив, що перехід ван Дрю в лави республіканців «дуже поважна подія, оскільки він переходить з більшості в меншість».

Президент Трамп назвав ван Дрю «дуже кмітливим, оскільки той знає, що ця меншість не залишиться в меншості надовго». Трамп заявив, що у нього є відчуття, що республіканці покажуть гарні результати на виборах у 2020 році, і підтвердив, що він підтримує Джеффа ван Дрю в його рішенні.

Конґресмен пояснив свій крок незгодою з партійною лінією щодо імпічменту. «Я думаю, що це (Республіканська партія) краще мені підходить... Я завжди залишався таким, як є, але (раніше) було більше терпимості до поміркованих демократів, до консервативних демократів. Думаю, це минає», – заявив Джефф ван Дрю, коментуючи своє рішення про перехід в стан республіканців.