Палата представників Конґресу США проголосувала за імпічмент президента Трампа.

Проте остаточне рішення – за Сенатом, який контролюють республіканці.

Палата представників в середу, 18 грудня, ввечері проголосувала за початок процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. На підтримку першої статті звинувачення – «зловживання владою» висловилося 230 депутатів проти 197. За другою статтею звинувачення – «перешкоджання роботі Конґресу» – «за» проголосували 229 законодавців, «проти» – 198. Для затвердження питання про імпічмент було необхідно набрати 216 голосів законодавців. Про це повідомило радіо Voice of America.

Як з’ясувалося, імпічмент Трампа підтримали не всі конґресмени-демократи. Зокрема, демократи Коллін Петерсон (Collin Peterson), Джефферсон Ван Дрю (Jefferson Van Drew) і Джаред Ґолден (Jared Golden) проголосували проти обох статей імпічменту. Демократка Тулсі Ґаббард (Tulsi Gabbard), котра претендує на участь в президентських виборах в 2020 році, утрималася від голосування за обома статтями.

Відразу після підрахунку голосів в Палаті представників Габбард опублікувала заяву, пояснивши свою позицію щодо імпічменту. «Уважно ознайомившись з 658-сторінковим звітом про імпічмент, я дійшла висновку, що я не можу з чистим сумлінням проголосувати ні «за», ні «проти»... Я вирішила утриматися від голосування. Я не можу з чистим сумлінням проголосувати проти імпічменту, оскільки я думаю, що президент Трамп скоїв правопорушення. Я також не можу з чистим сумлінням підтримати імпічмент, бо відсторонення чинного президента не має бути результатом однопартійного процесу, що розпалюється племінною ворожнечею, яка так глибоко розділила нашу країну. Коли три місяці тому я проголосувала за початок розслідування про імпічмент, я сказала, що це не має стати однопартійним проєктом... На жаль, саме це і сталося», – йдеться в заяві Ґаббард.

Процедура повинна далі пройти через контрольований Республіканською партією Сенат, тому ймовірність того, що сенатори підтримають імпічмент, близька до нуля.