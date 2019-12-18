Енергетичне співтовариство погодило сертифікацію нового оператора ГТС України.

Секретаріат Енергетичного співтовариства погодив сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи країни.

Про це йдеться у повідомленні секретаріату.

Остаточне підтвердження сертифікації ОГТСУ з боку українського регулятора НКРЕКП буде прийнято після набуття чинності угод про купівлю акцій і прав на економічне управління оператором від АТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Магістральні газопроводи України", уточнює аґенція "Інтерфакс-Україна".

Секретаріат звернув увагу на необхідність ухвалення Україною рішень, які мають забезпечити фінансову життєздатність нового системного оператора у зв'язку з наявною проблемою несанкціонованих відборів і платіжних зобов'язань на ринку.

НАК "Нафтогаз України", коментуючи новини з Відня, зазначає, що процес відділення оператора ГТС вийшов на фінішну пряму. Зокрема, сформовані всі необхідні передумови для ухвалення остаточного рішення НКРЕКП щодо сертифікації ОГТСУ та розгляду і затвердження відповідних тарифів на транспортування газу українською ГТС.

"Це дуже важливий крок до завершення анбандлінгу. Україна вкотре продемонструвала, що виконує свої зобов'язання. Я впевнений, що новий оператор української ГТС вже з 1 січня 2020 року успішно розпочне діяльність поза групою "Нафтогаз", – заявив голова правління Андрій Коболєв.

Коболєв на своїй сторінці у Facebook також наголосив, що ухвалене рішення є важливим для запланованих на 19 грудня тристоронніх переговорів у Берліні, оскільки російська сторона вже не зможе поставити під сумнів здатність України швидко завершити анбандлінг і перейти на європейські правила роботи.