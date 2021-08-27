Оператор ГТС України пропонує взяти під опіку "Північний потік – 2".

 

Голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон привітав рішення Вищого земельного суду Дюссельдорфа, який відхилив позов оператора "Північного потоку-2" щодо звільнення газотягу від норм газової директиви Євросоюзу. Пан Макогон жартує, що українці можуть виконати роль незалежного оператора – як і велить рішення суду.

 

 

"Газопровід "Північний потік -2" не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції, ухвалив у середу німецький суд. Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2", – прокоментував Макогон у Facebook.

 

У коментарях до свого допису він додав, що "Оператор ГТС України" запропонує свої послуги з управління газотягом "як реально незалежний від РФ оператор ГТС".

 

Натомість голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що гра за європейськими правилами приносить результати, незважаючи на нерозуміння деякими європейськими чиновниками загрози монополізації "Газпромом" маршрутів доставки російського газу до Європи.

 

"Тепер наше основне поле бою буде якраз навколо застосування цих європейських правил до всіх газопроводів, які поєднують Росію та Європу", – прокоментував голова НАК.

 

27.08.2021

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