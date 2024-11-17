Байден на зустрічі з Сі засудив підтримку КНР військової галузі Росії.

Сторони висловилися за налагодження двосторонніх взаємин.

 

 

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпінем у суботу, 16 листопада, на марґінесі форуму Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС), який проходить у столиці Перу Лімі. У ході перемовин лідери двох країн обговорили низку двосторонніх та глобальних питань, включно з активністю Китаю щодо Тайваню та співпрацю Пекіна з Москвою в оборонній сфері. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на офіційну заяву Білого дому.

 

Джо Байден порушив на зустрічі питання посилення військової активності Пекіна навколо Тайваню та в Південно-Китайському морі. Також закинув Китаю, що той сприяє Москві в її агресивній війні проти України. Голова Білого дому висловив глибоке занепокоєння у зв'язку з підтримкою КНР російської оборонної галузі.

 

У контексті обговорення глобальних тем Байден також засудив розміщення тисяч військовослужбовців КНДР у Росії. Він назвав цей факт «небезпечним розширенням незаконної війни РФ проти України з поважними наслідками як для європейського, так і для індо-тихоокеанського миру та безпеки».

 

Байден також закликав Сі Цзіньпіна «покласти край дестабілізуючій військовій активності КНР навколо Тайваню». Він зазначив, що Сполучені Штати очікують на вирішення розбіжностей сторін мирними засобами.

 

Сі Цзіньпін, своєю чергою, визнав, що у відносинах між країнами були «злети та падіння». «Мета Китаю – стабільні, здорові та стійкі відносини між Китаєм та США – залишається незмінною», – запевнив він. Китайський лідер заявив, що буде готовий працювати і з новою адміністрацією США, щоб «підтримувати зв'язок, розширювати співпрацю та впоратися з розбіжностями».

 

Байден підкреслив, що відносини США та КНР мають бути «конкурентними, але неконфліктними». Сі ж застеріг, що в майбутньому відносини можуть «зіткнутися з поворотами або навіть реґресувати», якщо одна зі сторін вважатиме іншу супротивником чи ворогом.

17.11.2024

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