У Львові презентують унікальний фотоальбом: візуальна історія Болехова, Гошева та Бубнища

Завтра, 21 квітня, о 18:00 у Львівському Фотомузеї відбудеться презентація фундаментального краєзнавчого видання – альбому «Болехів, Гошів, Бубнище та околиці на давніх поштівках і світлинах кінця XIX – середини XX ст.». Книга вийшла у київській друкарні «Майстер книг» і базується на ексклюзивних матеріалах з приватної збірки знаного львівського колекціонера-філокартиста Андрія Захарківа-Олійника.

Цей альбом є результатом сорок років колекціонування і став першим масштабним візуальним дослідженням історії цього регіону Галичини. Видання вражає своїми масштабами: воно містить понад 250 рідкісних візуальних артефактів, які охоплюють період в майже 70 років. Більшість із представлених знимок та поштівок републікуються вперше.

Альбом структурно поділений на п'ять розділів:

«Старий Болехів» та «Події та люди старого Болехова» (вулиці, площі, приватні будинки, заклади міста до 1939 року, а також фотосалонні портрети мешканців).

«Гошів» (світлини Гошівського монастиря та церков).

«Бубнище» (пейзажі, скелі, а також унікальні кадри з мандрівок львівських краєзнавчих товариств 1960–90-х років).

«Околиці Болехова».

Особливу цінність становлять звороти поштівок — там збереглися вітальні написи далекої епохи, прекрасні взірці каліграфії, цінні описи подій, поштові штемпелі та автографи. Альбом фіксує втрачену міську урбаністику та багатокультурність Болехова, який колись був потужним центром бойківського економічного руху.

Поштовхом до створення цієї величної колекції стала родинна історія. Андрій Захарків-Олійник присвятив видання своєму тестеві – Роману Соболю, який походив із Болехова, та всім місцевим родинам, що долучилися до розвитку краю. До створення видання долучилася ціла команда фахівців: дружина автора Оксана, краєзнавці Василь Луцик та Орест Гнатишак, архівістка Марта Калапунь, дизайнер світлої пам'яті Андрій Кісь (роботу довершила його вдова Соломія Лобода) та літературна редакторка Наталія Бабалик.

Це вже другий альбом із серії давніх поштівок автора (попередній був присвячений Бережанам).

Книга має зацікавити архітекторів, істориків, краєзнавців, реставраторів та всіх, хто – як в Україні, так і за її межами – цінує історичну спадщину Галичини.

Від упорядника Андрія Захарківа-Олійника: "Ця колекція формувалася протягом сорока років і стала найбільшою збіркою оригінальних артефактів (поштівок, фотопоштівок, світлин, медаликів), пов'язаних з Болеховом, Гошевом, Бубнищем та їхніми околицями. Мій зв'язок з Болеховом заклав шлюб з Оксаною Соболь в 1984 року. Її батько, а мій тесть, Роман Соболь, був родом з Болехова, йому і завдячую моє болехівське збиральництво, яке розпочалося як упорядкування домашніх та родинних фото і документів, a згодом переросло в колекціонування світлин та філокартію. Тож видання цього альбому присвячую моєму тестеві та всім болехівським родинам, які прислужилися до розвою свого краю. Тесть Роман завжди з пієтетом згадував своє навчання під час війни в художньо-різьбярській ремісничій школі, яку в Болехові провадив Михайло Черешньовський, знаний згодом у США скульптор-емігрант. Знання, які там здобув основи гармонії та пропорції, композиції, відчуття прекрасного, захоплення національним орнаментом та вміння його використовувати в різьбярсько-декоративних виробах, залишилося з ним на все життя. Впродовж багатьох років він захоплювався випалюванням «вишиваних» узорів на різних декоративних виробах та обрамленнях. Від Михайла Черешньовського, крім окремих різьбярських робіт, які вони спільно робили під його керівництвом, Роман Соболь отримав у подарунок авторську скрипку Зенона Петеша, умільця з Болехова, пізніше відомого американського скрипкового майстра. І з часом його доня Оксана стала викладачем скрипки в музичній школі у Львові, видала більше 20 книжечок-альбомів з нотами для навчання гри на скрипці виключно на українській музичній основі. Як дружина і натхненниця, вона всіляко підтримувала мене на всіх етапах підготовки цього видання, набирала тексти-підписи до всіх ілюстрацій, за що висловлюю їй тут свою щиру вдячність. Як упорядник, ретельно добираючи для публікації поштівки та фотографії, я прагнув розділити з читачами відчуття давньої естетичної краси та історичної значимості зібраного матеріалу. Всі поштівки, світлини та медалики в альбомі репродуковані з оригіналів. Альбом структурно поділений на п'ять розділів: «Старий Болехів», «Події та люди Болехова», «Гошів», «Бубнище» та «Околиці Болехова». У розділі «Бубнище» є декілька фотографій 3 поїздок двох неформальних краєзнавчо-мандрівних товариста зі Львова, які діяли з 60-тих до середини 90-тих років, проводячи велику пізнавальну та національно-виховну роботу серед певного кола львівської молоді. Завдяки цим щонедільним мандрам, зокрема під орудою п. Теодора Зінька, сподіваюся, що вашу увагу заполонить і цікава інформація на звороті поштівок, фотопоштівок, де зазначені розмаїті адреси, представлені прекрасні взірці каліграфії з цінними описами подій, автографами осіб, повідомлення про фотографів, видавців, друкарні та марки з поштовими штемпелями. Нажаль, низка будівель, ландшафтів, зображених на цих поштівках, назавжди втрачені, відбулася зміна міської урбаністики, стерлася багатокультурність та промислова розмаїтість Болехова, як одного з центрів бойківського економічного руху. Книга буде цікавою для архітекторів, реставраторів, художників, краєзнавців, священиків, студентів та для всіх зацікавлених історією рідного краю. Альбом стане цінним надбанням для наших іноземних гостей та сусідів поляків, австрійців, німців, румунів, євреїв, оскільки на зображеннях зафіксована наша спільна історія та культура. Хотів би, щоб цей Альбом став наснагою та заохоченням до впорядкування всіх сімейних фотозбірок та документів, де кілька родин чи районів міста та околиць змогли би зробити свій альбом «Мій Болехів»."

Презентація почнеться завтра, у вівторок 21 квітня, о 18:00 у Львівському Фотомузеї, що в приміщенні Львівського палацу мистецтв на вул. Миколи Коперника, 17.