Понад 93 мільйони гривень витратять на ремонт дороги у Болехові.

Перемогу у тендері на капітальний ремонт центральної дороги у Болехові за майже 94 мільйони гривень отримало ТОВ «ПБС». Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

Центральна дорога в Болехові – місцевого значення, але нею їздять автомобілі, які прямують шляхом національного значення Н-10 Стрий - Мамалига.

Центральна дорога в Болехові – місцевого значення, але нею їздять автомобілі, які прямують шляхом національного значення Н-10 Стрий - Мамалига. Його ремонт провели два роки тому за гроші з державного бюджету. Проте не завершили, адже тоді міська влада Болехова не виділила кошти на каналізування ділянок під дорогою.

Дорогу місцевого значення Гериня-Болехів виокремили близько десяти років тому: через Болехів проходила дорога Н-10 Стрий - Мамалига. Через небезпеку для місцевих мешканців від інтенсивного руху автотранспорту було виготовлено проект об’їзної, а частину траси як дорогу місцевого значення опісля передали у підпорядкування ДП «Дороги Прикарпаття».

Стан дороги став причиною кількох перекриттів дороги місцевими жителями та водіями. Останній відбувся на початку жовтня.

«Дороги немає ніякої, то – напрямок, а не дорога. Обіцянки влади, бачите самі, до чого довели. Три дні страйкували – зробили проїзд і все. Їхали дорогою і бачили, що ями по коліно. В самого особисто зламалася пружина. Ціна питання – тисяча гривень. Хто заплатить? Ніхто, зі свої кишені», – розповів місцевий водій Василь Білінський, який часто ремонтує авто через стан дороги.

Тим часом у ДП «Дороги Прикарпаття» відбулося зміна керівництва, і в. о. директора Роман Сілецький повідомив протестувальникам, що через кілька днів ТОВ «ПБС» передислокує техніку до Болехова для проведення робіт у межах експлуатаційного утримання.

За його словами, на той час повторно оголошений тендер на капітальний ремонт дороги у Болехові зі стартовою ціною у 96,8 мільйона гривень ще тривав.

У тендері, в якому змагалися троє учасників, перемогло саме ТОВ «ПБС». Його цінова пропозиція не була найнижчою, проте ТОВ «Алов-Буд», яке запропонувало здійснити ремонт за 90 мільйонів 34 тисячі гривень, не усунуло виявлені невідповідності у документах. Тож тендерний комітет обрав пропозицію ТОВ «ПБС» у 93 мільйони 732 тисячі гривень. Угоду на виконання робіт уклали 3 грудня.

За даними аналітичної системи YouControl, засновницею івано-франківського ТОВ «ПБС» є Іванна Непик, колишня працівниця курорту «Буковель».

Компанія «ПБС» у 2020 році значно збільшила доходи завдяки участі у президентській програмі «Велике будівництво», свідчать дані фінансової звітності компанії, оприлюднені 23 листопада 2021 року в системі Prozorro. Зазначено, що чистий дохід компанії минулого року становив 4,5 мільярда гривень у порівнянні із 1,2 мільярда гривень у 2019-му.

Фото golosinfo.com.ua