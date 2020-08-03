Гошівську ікону цьогоріч вшановуватимуть онлайн.

5 серпня в Гошівському монастирі отців василіан, що на Ясній Горі на Івано-Франківщині, відбудуться урочистості з нагоди свята Гошівської чудотворної ікони Божої Матері. Богослужіння пройдуть у режимі онлайн, – повідомили на сайті монастиря.

Гошівська ікона. Фото: osbm-hoshiv.in.ua

У переддень свята, 4 серпня, о 20.00 на fb-сторінці Гошівського монастиря отців василіан транслюватимуть онлайн Хресну дорогу Господа нашого Ісуса Христа з Пресвятою Богородицею, яка прославилася в чудотворній іконі на Ясній горі у Гошеві. За цією самою адресою 5 серпня об 11.00 почнуть трансляцію Божественної літургії.

Для довідки:

Гошівська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці є копією чудотворної Белзької (Ченстоховської) Богородиці, яка під час перебування у xpaмi Белзького замку славилася своїми чудодіяннями від XIV ст.

11 липня 1737 року iконy було визнано чудотворною, а 5 серпня того самого року її урочисто перенесли до монастирського храму на Ясній Гopi. З ліквідацією монастиря в Гошеві монахи потайки передали чудотворну ікону мешканцям Гошева. А 14 жовтня 2001 року, після урочистих процесій по містах i численних селах Франківщини й Львівщини, iкона повернулася на Ясну Гору.