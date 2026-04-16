У Камеруні Папа Лев XIV виступив з гострою промовою проти тиранів.

Він рішуче засудив використання релігійної риторики для виправдання конфліктів.

Триває африканське паломництво Папи Римського Лева XIV. Під час зустрічі з вірянами в Камеруні він закликав до миру в світі. Понтифік висловив жаль, що деякі державні лідери використовують релігійну мову для виправдання конфліктів. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

Папа Лев XIV розкритикував лідерів, які витрачають мільйони на війни. «Світ руйнується кількома тиранами», – нарікав Святий Отець. Він також засудив лідерів, які використовують релігійну мову для виправдання ведення війни, і закликав до «рішучої ​​зміни курсу» з цього питання. «Воєначальники вдають, що не знають, що знищення чогось займає лише мить, тоді як відбудова може зайняти все життя», – додав глава Католицької церкви.

Папа Римський закликав відмовитися від «логіки насильства та війни» на користь миру, «заснованого на любові та справедливості». Він описав справжній мир як «беззбройний та «ненасильницький, здатний відкривати серця та сприяти довірі».

«Світ прагне миру… Досить війни», – наполягав понтифік. При цьому він наголошував, що мир ніколи не повинен зводитися до порожньої риторики, а «втілюватися в повсякденному житті та інституційній практиці».

Лев XIV визнав панування «глобального клімату зневіри». «Панує безнадія, багато хто почувається безсилим перед обличчям нагальних викликів. Проте залишається спрага справедливості… сміливого вибору та миру, особливо серед молоді» – зазначив понтифік. Саме молодь він закликав брати активну участь у формуванні справедливішого суспільства.