П’ятеро науковців "Львівської політехніки" увійшли до списку найцитованіших вчених світу.

П’ятеро науковців Національного університету «Львівська політехніка» увійшли до престижного списку TOP-2% найцитованіших учених планети. Серед них – і ректорка вишу. Про це повідомили на сайті «Львівської політехніки».

Список формується у базі Elsevire за двома категоріями: за всю карʼєру і впродовж останнього року.

Наталія Шаховська

До першої категорії (Career-long) увійшли ректорка університету Наталія Шаховська, а також заступник завідувача кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Василь Литвин та доцентка кафедри інформаційних систем та мереж ІКНІ Вікторія Висоцька.

У категорії Single recent year (за останній рік) оцінювали цитованість публікацій лише за 2024 календарний рік. Сюди увійшли також троє науковців Львівської політехніки. Це:

доцент кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Іван Ізонін;

старший науковий співробітник кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Інституту будівництва, інфраструктури безпеки життєдіяльності Богдан Василів;

доцентка кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Вікторія Висоцька, яка також є у попередній категорії цитованості впродовж всієї карʼєри.

Дослідження проводять науковці Стенфордського університету на основі даних бази Scopus. Науковців класифікують за 22 науковими галузями та 174 підгалузями відповідно до класифікації Science-Metrix.