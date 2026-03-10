Львівщина увійшла в трійку лідерів за обсягами фінансування науки.

 

За результатами державної атестації наукових установ та університетів МОН спрямувало понад 3 млрд грн базового фінансування на підтримку наукової діяльності. Найбільші обсяги фінансування отримають Київ, Харківська та Львівська області.

 

Як повідомило МОН, загальний обсяг фінансування, розподілений за результатами державної атестації, становить понад 3 млрд грн. Фінансування спрямують за трьома основними напрямами. Зокрема:

 

1,92 млрд грн – на стимулювання наукових та науково-педагогічних працівників;

 

638,1 млн грн – на розвиток дослідницької інфраструктури та закупівлю сучасного обладнання;

 

530,8 млн грн – на інституційний розвиток наукових установ і закладів вищої освіти.

 

Найбільші обсяги фінансування у 2026 році отримають:

 

Київ – 1,26 млрд грн;

 

Харківська область – 530,5 млн грн;

 

Львівська область – 344,6 млн грн;

 

Дніпропетровська область – 232,4 млн грн;

 

Сумська область – 107,9 млн грн;

 

Одеська область – 70,9 млн грн.

 

Окрім цього керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ЛНУ "Львівська політехніка", яка днями відзначала своє 210-річчя, отримає з держбюджету 136,8 млн грн на наукову діяльність. І це другий показник за обсягом фінансування серед усіх університетів України. 

 

 

До слова, урочистості з нагоди святкування 210-річчя "Львівської політехніки" відбулися 6 березня. На них був присутній міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Також у події взяв участь перший віцепрем’єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль.

 

“Львівська політехніка – один із найкращих університетів України. Так було, є та буде. Щиро вітаю всю академічну спільноту на чолі з ректоркою Наталією Шаховською з цим ювілеєм. Шана вам за проєкти для підсилення нашої держави”, – йдеться в повідомленні Козицького. 

 

Нагадаємо, НУ “Львівська політехніка” ввійшов до престижного рейтингу від британського видання Times Higher Education. Університет увійшов до глобальних списків за п’ятьма галузями знань: посів три другі місця, одне четверте та одне п’яте серед українських університетів, підтвердивши свої позиції як одного з лідерів вищої освіти та науки в Україні.

 

10.03.2026

