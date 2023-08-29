У Львові відбудеться ювілейний BookForum.

Ювілейний 30-й літературний фестиваль та книжковий ярмарок Lviv BookForum відбудеться у Львові 4–8 жовтня. Про це повідомляють на сайті організаторів.

BookForum відбудеться у змішаному форматі: наживо та онлайн.

Україномовну трансляцію заходів можна буде переглянути на сайті bookforum.ua. Англійською й іспанською мовами – на сайті Hay Festival, одного з найбільших літературних фестивалів Європи, який вдруге є діджитал-партнером Lviv BookForum.

"У тривожний час війни ми маємо честь розділити глобальну платформу Hay Festival з Україною та її культурою, об’єднати українських письменників із колегами у світі та представити міжнародній спільноті читачів. Ваші історії повинні бути почуті. Приєднуйтесь, де б ви не були, щоби переосмислити світ і знайти надію в нашому спільному дусі. Це важливо й нагально", – зазначила міжнародна директорка Hay Festival Крістіна Фуентес Ла Рош.

Книжковий ярмарок уперше зустрічатиме українських видавців на новій локації – поруч із Центром архітектури, дизайну та урбаністики "Порохова вежа". Цього року фокусною темою буде "Перепис майбутнього". Письменники, інтелектуали та культурні діячі говоритимуть про прийдешнє, у якому Україна є сильним незалежним суб’єктом політичного світу, а кожна українка/українець відчуває свій вплив на власне й стороннє життя.

Детальну програму буде оголошено згодом. Зараз відомо, що вона налічує понад 30 подій. Відбудуться дискусійні панелі, дитяча програма, традиційна Ніч поезії і музики, програма видавців, розмови, присвячені вшануванню пам’яті і творчості загиблих від війни українських письменників Вікторії Амеліної та Володимира Вакуленка.

Серед гостей:

Енн Епплбом (США),

Бен Окрі (Нігерія),

Ева Томпсон (США),

Арт Шпігельман (США),

Георгі Господинов (Болгарія),

Джонатан Франзен (США),

Віталій Портников,

Олександра Матвійчук,

Олександр Михед,

Павло Вишебаба,

Андрій Любка,

Вахтанг Кебуладзе та інші.