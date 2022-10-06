Сьогодні стартує львівський Bookforum 2022.

 

Львівський BookForum 2022 оприлюднив повну програму цьогорічного фестивалю, який має на меті об'єднати Україну з культурною елітою світу для висвітлення гострих та незручних питань сьогодення. Серед цьогорічних учасників – Філіп Сендс, Генрі Марш, Ювал Ной Харарі, Джонатан Літтель, Ніл Гейман, Майкл Катакіс, Олександр Михед, Севгіль Мусаєва, Олена Стяжкіна, Вадим Карп'як та інші.

 

Основне завдання BookForum 2022 – на міжнародному рівні порушити питання покарання російських пропагандистів нарівні з військовими злочинцями та сприяти організації міжнародного трибуналу для замовників і виконавців найбільшої війни в Європі з часів Другої світової.

 

Упродовж чотирьох днів гості Форуму шукатимуть зрозумілі алгоритми дій, дискутуючи на такі теми:

 

- про те, як війна в Україні змінить Європу говоритимуть Філіп Сендс, Тетяна Огаркова, Володимир Єрмоленко та Міша Ґленні;

 

- про імперіалізм та ідентичність спілкуватимуться Олена Стяжкіна, Абдулразак Гурна, Ігор Померанцев, Лідія Качо, Джон Лі Андерсон;

 

- про пропаганду та покарання пропагандистів обговорюватимуть Філіп Сендс, Бруно Масаеш, Пітер Померанцев, Люба Цибульська, Емма Вінберг.

06.10.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Станіслав Жолкевський: на рубежі»
У Львові і Жовкві презентуватимуть книжку про Станіслава Жолкевського – коронного гетьмана і канцлера Речі Посполитої, носія ідей Ренесансу, будівничого, відданого Богу і Батьківщині, який був не позбавлений помилок та упереджень, притаманних еліті його доби.
05.10.22 | | Штука
223-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ звільнили Борову, Шийківку, Ізюмське, Дружелюбівку (Сватівський напрямок) і Любимівку, Шевченківку, Золоту Балку, Гаврилівку, Новоолександрівку, Михайлівку, Тернові Поди (Херсонський напрямок) та відбили атаки ворога біля семи населених пунктів.
04.10.22 | | Україна
Чому розумова праця виснажує
Інтенсивне мислення призводить до накопичення глутамату в певних ділянках мозку, який не може достатньо швидко виводити "сміття" – і тому сигналізує про виснаження.
03.10.22 | | Наука
222-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Збройні Сили України продовжили звільнення населених пунктів у Донецькій, Харківській та, відновивши контрнаступ, Херсонській області, звільнивши Торське, Ківшарівку та Золоту Балку, Хрещенівку, Миролюбівку й Архангельське.
03.10.22 | | Україна
Держава князя Потьомкіна
Віталій Портников
Генерали та чиновники брешуть пітерському босяку, який уявив себе російським імператором. Але й сам Путін потребує цієї брехні
02.10.22 | | Дискурси
221-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони звільнили Лиман і відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське на Харківському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.
02.10.22 | | Україна
Birthday Джима Моррісона
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Джим Моррісон – фронтмен групи The Doors, ікона хіпі, великий американський поет ХХ століття і член Клубу-27
01.10.22 | | Минуле
Контрастна квінтесенція
Уже традиційно «Контрасти» об'єднають у програмі новітні зразки музики ХХ-ХХІ століть, презентуючи музичній спільноті світу та України зокрема майстерність виконавців, що залишаються в Україні впродовж повномасштабної фази російського вторгнення.
01.10.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.