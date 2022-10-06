Сьогодні стартує львівський Bookforum 2022.

Львівський BookForum 2022 оприлюднив повну програму цьогорічного фестивалю, який має на меті об'єднати Україну з культурною елітою світу для висвітлення гострих та незручних питань сьогодення. Серед цьогорічних учасників – Філіп Сендс, Генрі Марш, Ювал Ной Харарі, Джонатан Літтель, Ніл Гейман, Майкл Катакіс, Олександр Михед, Севгіль Мусаєва, Олена Стяжкіна, Вадим Карп'як та інші.

Основне завдання BookForum 2022 – на міжнародному рівні порушити питання покарання російських пропагандистів нарівні з військовими злочинцями та сприяти організації міжнародного трибуналу для замовників і виконавців найбільшої війни в Європі з часів Другої світової.

Упродовж чотирьох днів гості Форуму шукатимуть зрозумілі алгоритми дій, дискутуючи на такі теми: