Львівський міжнародний BookForum змінює формат і дати проведення.

З 6 по 9 жовтня 2022 року у Львові відбудеться 29-й міжнародний BookForum. Про це повідомила пресслужба форуму.

Цього року через повномасштабне вторгнення Росії змінено не тільки дати проведення, а й формат заходу. Завдяки підтримці одного з найбільших світових літературних фестивалів Hay Festival (Велика Британія), трансляцію події побачить увесь світ. Захід у форматі офлайн зможуть відвідати сто спеціальних гостей за особистими запрошеннями.

У межах BookForum відбудеться 20 подій за участі понад 40 авторів з України, Великої Британії, США, Мексики, Сирії, Португалії, Франції, Ірану та Танзанії. Серед ключових тем фестивалю: жінки та війна, гроші та культура, пропаганда, воєнні злочини і пам'ять.

«Україна сьогодні є ключовим бастіоном у боротьбі за світовий мир та цінності. Ми готуємо захід, під час якого на її підтримку прозвучать потужні голоси практично з усіх континентів, а українські серед них – найважливіші», – каже програмна директорка Львівського міжнародного BookForum та кураторка фестивалю Софія Челяк.

За заявою організаторів, мета цьогорічного фестивалю – за допомогою культури пояснити іноземцям, що і чому зараз відбувається в Україні та з Україною. Підняти важливі й незручні теми, глобальне осмислення яких світовою спільнотою сприятиме перемозі над тоталітаризмом і стане фундаментом для побудови нового демократичного світу після перемоги України. Водночас організатори прагнуть показати українській аудиторії, якою потужною зараз є підтримка України у світі та наскільки українські автори та їхня експертиза важливі для міжнародної спільноти.

До курування програмою долучився письменник та спеціаліст із пропаганди Пітер Померанцев. За його словами, проведення цьогорічного фестивалю у Львові вкрай важливе.

«Ми збираємось на Літературному фестиваль в місті Лемкіна [юриста зі Львова, який ввів у міжнародне право термін “геноцид”], щоб знову і назавжди показати, що голос України буде переможним. Армії демократій допомагають Україні зброєю у боротьбі з російськими спробами повторити геноцид. Письменники ж долучаються своїм талантом і своїми голосами», – сказав Померанцев.

29-й Львівський міжнародний BookForum відбудеться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), за сприяння Британської ради та Українського інституту в межах «Сезону культури Британія/Україна», а також Українського інституту книги, ZINC, Open society foundation та Суспільного мовлення.

«Оскільки свобода слова є під загрозою у всьому світі, такі організації, як Hay Festival і BookForum, є особливо важливими. Вони виступають каталізаторами змін, застосовуючи свободу слова та толерантний обмін ідеями. Ми надзвичайно цінуємо команду BookForum та її місію і хочемо підтримати їх та презентувати нашій глобальній аудиторії допитливих душ і вагомих стейкхолдерів», – коментує міжнародна директорка Hay Festival Крістіна Фуентес Ла Рош.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

BookForum – книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль. З 1994 року відбувається щоосені у Львові, Україна. Організатор – ГО «Форум видавців». За останні 23 роки фестиваль охопив понад 2500 унікальних авторів з 43 країн, а також 15 000 фахівців книжкової галузі. Щороку фестиваль формулює фокусну тему, довкола якої вибудовує програму. Це сотні подій у багатьох локаціях Львова. У різні роки почесними гостями фестивалю були Оксана Забужко, Зигмунт Бауман, Петер Вайдгаас, Роман Віктюк, Юстейн Ґордер, Ерленд Лу, ДіБіСі П'єр, Фредерік Беґбеде, Марсі Шор, Енн Епплбом та інші. 2018 року Форум видавців у Львові змінив назву на BookForum і під оновленим іменем утвердився у статусі головного культурного фестивалю країни та одного з найбільших літературних фестивалів у Центрально-Східній Європі.

Hay Festival — щорічний літературний фестиваль, який відбувається влітку в місті Хей-он-Вай, що у Вельсі. Фестиваль заснували 1988 року Норман, Рода та Пітер Флоренси. Зараз ним керує Hay Festival Foundation Ltd – благодійна організація, що об’єднує читачів і письменників з метою обміну історіями та ідеями наживо та онлайн. Мета фестивалю – надихати, давати нові знання і розважати. Організатори пропонують учасникам уявити світ таким, яким він є і яким він може бути. Лауреати Нобелівської премії, романісти, науковці та політики, історики, екологи та музиканти беруть участь у глобальній дискусії фестивалю, ділячись думками щодо мистецтва та науки з небайдужою аудиторією.