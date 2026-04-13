Між очевидністю і надлишковою стабільністю: угорські вибори 2026 року

УГОРСЬКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯК ПОЛІТИЧНА ІЛЮСТРАЦІЯ

МЕЖ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Деякі політичні події цікаві не лише самі по собі, а й як симптоми глибших історичних процесів. Саме такою подією, на мою думку, стали угорські вибори 2026 року. Їхнє значення виходить далеко за межі внутрішньої угорської політики. Після шістнадцяти років влади Віктора Орбана його режим зазнав поразки, а партія Péter Magyar – Tisza – здобуває дві третини місць у парламенті, тобто ту більшість, яка дає змогу не лише перемагати, а й радикально перелаштовувати систему. Для Європи це означає більше, ніж зміну уряду: йдеться про можливий розворот Угорщини від орбанівської двозначності до виразнішої проєвропейської орієнтації, про послаблення відвертого проросійського вузла всередині ЄС і парадоксально та одночасно – про політичний удар по тій міжнародній осі, яку в різних формах уособлювали Орбан, Трамп і Венс.

Однак для мене цей виборчий результат цікавий ще й з іншої причини. Він виглядає як дуже промовистий ілюстративний випадок для тієї інтуїтивної концепції, яку ми раніше пробували формулювати в категоріях цивілізаційної вільної енергії (див. Zbruč від 05.12.2025, «Вільна енергія цивілізації»). Нагадаю її в найпростішому вигляді.

Під цивілізаційною вільною енергією я розумію міру розриву (міру невідповідності) між існуючою внутрішньою моделлю політичної системи і динамікою подій у її зовнішньому світі. Що більший цей розрив, то вищими стають непередбачуваність подальших дій системи, її внутрішнє напруження, хаотизація і невпевненість (часто маскована демонстративною самовпевненістю). Політична система тоді продовжує діяти за старими «лекалами», тоді як світ навколо вже вимагає зовсім іншого. Мінімізація вільної енергії в такому розумінні не означає, що система має змінити свою внутрішню модель світу і свої застарілі «лекала» так, аби досягнути ідеальної внутрішньої гармонії – і тим себе ще на деякий час само-заспокоїти. Мінімізація внутрішньої енергії означає зменшення внутрішньої напруженості, непередбачуваності своїх дій і хаотизації всередині себе – через повернення до такого робочого рівня керованості, за якого політична дійсність і функціонування системи у зовнішньому для неї світі знову стає достатньо передбачуваною («читабельною») і очевидною для критичної більшості її підсистем. Або іншими словами: мінімізація вільної енергії політичної системи означає приведення її внутрішньої моделі світопорядку до існуючих на даний момент реальних зовнішньо-політичних вимог.

У цій самій логіці я пропонував розрізняти ще два поняття. Перше – це принцип очевидності (див. Zbruč від 02.12.2025, «Принцип очевидності: нижня межа сюрпризу в теорії активного висновку»). Йдеться не про банальну самоочевидність і не про пропагандистську видимість. Очевидність (перефразовуючи моє базове визначення) – це такий рівень зниження суспільної непередбачуваності, за якого базові орієнтири ситуації знову стають достатньо розпізнаваними та прогнозованими для колективного політичного вибору.

Друге поняття – це надлишкова стабільність (див. Zbruč, від 05.12.2025, «Вільна енергія цивілізації»). Нею я називаю такий стан, коли одна пануюча конфігурація стає домінуючим та безальтернативним принципом політичної організації, причому так, що будь-які альтернативи пригнічуються «заради непохитної стабільності», а гнучкість системи і можливості її живої корекції поступово заникають, перетворюючи систему у догматичну застиглу і закриту в своїй власній стабільності політичну «капсулу».

Якщо розглядати цю мою концепцію не як чисто теоретичну абстракцією (або, якщо хочеться – як теоретичну спекуляцію), то вона повинна би – бодай частково – виявляти свою прогностичну силу. Тобто вона повинна дозволяти розпізнавати ситуації, в яких політична система наближається або до хаотизації, або до нового порога очевидності. Саме тому угорський випадок вартий уваги. Він не доводить жодної теорії математично, але дає рідкісну нагоду перевірити, чи не мають наші поняття реального аналітичного змісту.

Чому саме Угорщина

Поразка Орбана не є просто черговою зміною уряду в одній із країн Європейського Союзу. Протягом останніх років Угорщина стала особливим політичним симптомом. Вона поєднувала членство в західних інституціях із дедалі демонстративнішим фліртом із Росією, формальну демократичну легітимацію – з ерозією верховенства права, риторику національного суверенітету – з дедалі глибшою внутрішньою залежністю від персоналізованої влади. Саме тому орбанівська Угорщина була важливою не лише сама по собі. Вона перетворилася на модель, до якої придивлялися і європейські праві популісти, і частина американського трампістського середовища. Перемога Tisza, своєю чергою, уже зараз розглядається як сигнал про можливе потепління відносин Будапешта з Брюсселем, про відкриття шляху до реформ і про шанс розблокувати мільярди євро європейського фінансування, замороженого через проблеми з верховенством права та управлінням.

У геополітичному сенсі це особливо важливо ще й тому, що Орбан був одним із найзручніших партнерів для Москви всередині Європи. Його поразка не означає автоматичне зникнення проросійських настроїв, але дуже відчутне послаблення того каналу, через який російський вплив міг перетворюватися на постійну внутрішню двозначність ЄС. Водночас ця поразка стала й символічним ударом по зовнішній підтримці Орбана з боку американських правих. Віце-президент США Джей Ді Венс приїздив до Будапешта перед виборами, відкрито підтримував Орбана і звинувачував ЄС у втручанні в угорський політичний процес. Уже сам цей крок був показовим: він підтверджував, що для частини американського консервативного середовища Угорщина лишалася не просто союзником, а політичним символом. Саме тому провал Орбана виявився водночас і провалом цієї символічної ставки.

Орбанівська модель і накопичення політичної вільної енергії

Щоб побачити угорський результат у нашій рамці, варто починати не з підрахунку мандатів, а поглянути на передвиборчу динаміку. Саме вона показує, що орбанівська система вже давно перестала бути механізмом зниження невизначеності. Навпаки, вона дедалі більше сама ставала її генератором.

Найперше, це стосувалося економіки. Угорщина входила у вибори не з образом стабільної країни, що впевнено знає свій курс, а з тлом тривалої стагнації, бюджетних труднощів, втрати довіри до державної ефективності та з надіями нової опозиції на розблокування європейських коштів як на одну з умов перезавантаження. Аналітики одразу після виборів пов’язували перемогу Tisza саме з очікуванням економічних реформ, антикорупційних змін, кращих відносин із ЄС, ба більше – впорядкування зростаючого хаосу внутрішньоєвропейських стосунків, хаосу, який зсередини буквально «розвалював» інституційну впорядкованість ЄС.

Не менш важливою була і зовнішньополітична дезорієнтація. Орбанівська модель довгий час жила на ефекті подвійної гри. Вона намагалася одночасно говорити мовою європейської приналежності, сувереністської окремішності (на кшталт Hungary First), тактичного зближення (аж до «поцілунків вірності») з Росією і демонстративного пієтету до американського правого табору. Певний час така багатозначність могла виглядати як політична гнучкість. Але в довшій перспективі вона дедалі більше ставала джерелом хаотизації – як всередині країни, так і назовні. Коли держава починає одночасно розповідати надто багато взаємно несумісних історій про себе саму, вона перестає бути для суспільства центром стабілізації і перетворюється на центр системної непевності.

До цього додавалася і внутрішня втома від довготривалого домінування однієї сили, яка і сформувала «надлишково-стабільну» (надлишкову – бо ніхто її ані не вимагав, ані не підтримував) політичну систему. Будь-яка влада, яка занадто довго ототожнює себе з самим порядком, яка сама себе декларує як базовий принцип існування, починає рухатися до режиму надлишкової стабільності. Зовні це виглядає як міцність і контроль. Але саме в цій фазі система внутрішньо втрачає чутливість до корекції. Вона дедалі слабше сприймає сигнали реальності, дедалі більше покладається на видиму правдоподібність пропаганди, адміністративний контроль, символічне роздмухування ворогів і сакралізацію власної безальтернативності. Те, що колись могло зменшувати хаос, починає його лише відкладати, накопичуючи напругу, внутрішню невпевненість і соціальну тривогу під поверхнею.

Саме так, на мою думку, і сталося з орбанівською Угорщиною. Режим Орбана вже не мінімізував системну невизначеність, а почав сам її продукувати. Це й було ознакою зростання цивілізаційної вільної енергії. У нашій мові можна було б сказати, що орбанівська модель давно вийшла з робочого вікна стабілізації – між ⅓ та ⅔ суспільства, яке підтримує функціонування влади (див. також Zbruč від 05.12.2025, «Вільна енергія цивілізації»). Вона перейшла межу ⅓ підтримки, за якою контроль уже не є терапією системи, а стає формою її відкладеного розладу.

Повернення до очевидності

На цьому тлі сам виборчий результат можна прочитати не лише як перемогу опозиції, а як момент повернення до політичної очевидності. Не в сенсі того, що суспільство раптом стало одностайним. І не в сенсі морального очищення через один виборчий акт. Йдеться про інше. Для значної частини угорського суспільства попередня модель стала достатньо прозорою у своїй вичерпаності. Вона більше не могла підтримувати себе як переконливий стабілізатор. Саме в такому моменті і виникає очевидність: не як істина в останній інстанції, а як критична межа розпізнавання – як принцип найпростішої для більшості реалістичної правдивості.

Політична система, що входить у фазу турбулентної невизначеності, тобто така, що накопичила надто багато вільної енергії, яку вже не здатна ефективно використовувати і яку починає всіляко блокувати, – така система вже не шукає абстрактної досконалості. Вона шукає такої корекції, яка дозволяє знову відрізняти головне від другорядного, орієнтир від шуму, стабілізатор від джерела хаосу. В угорському випадку саме це, здається, і сталося. Суспільство не просто відкинуло стару владу. Воно зібралося навколо достатньо сильної альтернативи, щоб зробити розворот не символічним, а реальним.

Дві третини як ілюстративний поріг

Тут і з’являється той момент, який для нашої концепції є особливо цікавим. Партія Tisza здобула майже точно дві третини парламентських місць – 138 зі 199. Це не просто перемога і не просто комфортна більшість. Це той рівень сили, який дає змогу справді змінювати політичну конструкцію, а не тільки керувати її залишками.

Я не хотів би наділяти ці числа (тобто вікно ефективності системи, яке вкладається в інтервал між ⅓ та ⅔) якоюсь особливою «сакральністю». Йдеться не про числову «магію пропорції». Але важко не помітити, що саме така конфігурація напрочуд добре збігається з нашою інтуїцією про оптимальний поріг стабілізації – між ⅓ і ⅔. Умовно кажучи, суспільство в критичний момент шукає не мінімальної більшості, яка залишає систему нервово розколотою, і не тотального домінування, яке швидко перетворюється на нову монополію, а такої сили, яка достатня для рішучої корекції, але ще не обов’язково є само-визначальним принципом влади. Саме тому дві третини тут можна читати як дуже промовистий евристичний поріг мінімізації цивілізаційної вільної енергії до рівня необхідної політичної очевидності.

Ще раз підкреслю: це не доказ. Один кейс не може математично підтвердити теорію. Але один кейс може зробити теорію інтелектуально серйознішою. І в цьому сенсі угорський результат справді вражає. Він показує, що поняття очевидності й стабілізації не є порожніми метафорами. Вони можуть описувати реальну політичну динаміку.

Чому це ще не остаточне підтвердження

Саме тут потрібна обережність. Було б надто легко і занадто спокусливо оголосити: ось, мовляв, історія підтвердила нашу формулу. Так говорити не варто і навіть дійсно спекулятивно. Реальні політичні процеси надто складні, щоб їх можна було звести до одного числа або одного виборчого результату. Угорські вибори 2026 року не доводять нашої моделі в строгому сенсі. Вони не є лабораторним експериментом і не скасовують потреби в ширшому порівняльному матеріалі.

Проте саме в таких випадках теорія перестає бути лише приватною вправою мислення. Якщо попередньо сформульована інтуїція виявляється настільки промовисто сумісною з реальною політичною подією, це означає принаймні одне: концепція не позбавлена сенсу. Вона дає мову, в якій можна читати те, що інакше виглядало б лише набором публіцистичних інтерпретацій чи констатацій.

Ризик надлишкової стабільності

І саме тут виникає другий, не менш важливий поворот. Якщо дві третини сьогодні є знаком стабілізуючої корекції, то вже завтра вони можуть стати джерелом нової небезпеки. Адже будь-яка велика більшість несе в собі подвійну можливість. Вона може бути інструментом терапії системи, а може стати зародком нової надлишкової стабільності. Варто перейти поріг двох третин мінімізації соціальної напруги (вільної енергії), як система може «завалитися» у надлишково-стабільний, позбавлений гнучкості, догматичний стан.

Угорський випадок особливо показовий саме тому, що Орбан сам довго тримав владу в режимі двотретинного домінування. Тобто історія ніби повертає те саме число в інший бік, але не скасовує внутрішнього ризику, закладеного в самій конфігурації. Якщо нова влада використовує свою більшість для демонтажу корупційних деформацій, для відновлення правової чутливості, для розширення горизонтів політичної корекції, тоді ця більшість виконує стабілізуючу функцію. Якщо ж вона починає сакралізувати саму себе, ототожнювати власну перемогу з остаточною істиною і відтворювати монопольну логіку під новими гаслами, вона дуже швидко й перейде в режим надлишкової стабільності.

Саме тому справжній тест для Péter Magyar починається не в ніч перемоги, а після неї. Не достатньо зламати орбанівську систему. Треба ще не відтворити її дзеркально. Демократична корекція легко перетворюється на нову інерцію влади, якщо не усвідомлює межі власної необхідності. (Тут відразу скажемо, що український досвід – більше двох третин підтримки влади, хоча і має певні паралелі зі сказаним, але потребує окремого розгляду в зв'язку з особливими умовами війни).

Угорський урок

У ширшому сенсі угорські вибори є добрим нагадуванням про те, що політичні системи живуть не лише правовими процедурами, а й рівнем узгодженості між владною моделлю, суспільними очікуваннями і реальною динамікою історії. Коли ця узгодженість руйнується, вільна енергія системи зростає. Коли вона частково відновлюється, виникає політична очевидність. Коли ж сама стабілізація починає монополізувати політичний простір, з’являється загроза надлишкової стабільності.

Саме тому угорський результат можна розглядати не лише як зміну владної команди. Він є політичною ілюстрацією тієї крихкої межі, на якій суспільство намагається вийти з хаосу, але ще не впасти в нову форму застиглого домінування. Можливо, історія справді не шукає абсолютної рівноваги. Можливо, вона шукає лише ту межу, за якою хаос стає розпізнаваним, а порядок іще не встигає перетворитися на застиглий моноліт.

У цьому сенсі угорські вибори 2026 року не доводять остаточно нашої концепції. Але вони дуже переконливо показують, що поняття очевидності й надлишкової стабільності можуть бути не лише інтелектуальними метафорами, а й реальними інструментами політичного мислення. І вже тому цей випадок вартий значно уважнішого осмислення, ніж просто черговий епізод зміни влади в Європі.

Замість післямови. Спираючись на яскравий приклад угорських виборів 12.04.2026 р., можна було б висловити ще одне припущення: якщо в Росії підтримка режиму впаде нижче ⅔ населення (тобто увійде в зону вікна ефективної мінімізації соціальної напруженості), а у США довіра до політики Трампізму впаде нижче ⅓ населення (тобто вийде в зону внутрішньо-політичної хаотизації і напруженої невизначеності), то обидві ці політичні системи колапсують.

Зрештою – побачимо, чи модель нам зможе правильно підказати.

Квітень 2026, місто Львів.