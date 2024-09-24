Помер патріарх львівського спорту Мирослав Герцик.

Вранці 24 вересня на 89-му році життя перестало битися серце патріарха львівського спорту Мирослава Степановича Герцика. Про це повідомили у львівському обласному відділенні Національного олімпійського комітету.

 

 

Парастас за покійним Мирославом Герциком відбудеться в середу 25 вересня о 19 годині в храмі Священномученика Климентія Шептицького по вул. М.Кривоноса, 1 у Львові.

 

В четвер 26 вересня о 07:30 відбудеться літургія.

 

Чин похорону розпочнеться 26 вересня о 08:30. 

 

Поховають Мирослава Герцика у рідному Болехові. Похоронна процесія вирушить до Болехова від храму Священномученика Климентія Шептицького (Львів) о 09:30. Панахида в церкві міста Болехова розпочнеться о 12:30.

 

 

 

Мирослав Герцик народився 6 грудня 1935 року в Болехові на Івано-Франківщині. Заснував львівську школу веслування. Був видатним організатором спортивного руху, одним із ініціаторів та засновників НОК України, віцепрезидентом НОК України у його першому складі; учасником міжнародної естафети олімпійського вогню 2004 року; організатором Української спортової асоціації; очільником Львівського міського та Львівського обласного спортивних комітетів; багаторічним ректором Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського; членом-кореспондентом Української академії наук; очільником відділення НОК України у Львівській області; майстром спорту з веслування, одним із кращих веслярів України 60-х років, заслуженим тренером України, який виховав 9 майстрів спорту міжнародного класу, понад пів сотні майстрів спорту, серед них чемпіони України, Європи, світу, з яких найтитулованіші – Василь Береза, Роман Вишенко, Іван Ковальчук, Роман Карбівник, Павло Редько, Іван Хрущак, Валентина Примак, Сильвестр Дмитрів, Роман Нагірний, Богдан Мороз; 12 його учнів стали заслуженими тренерами, – йдеться у повідомленні НОК.

 

Діяльність Мирослава Герцика відзначена багатьма нагородами: орденом «За заслуги» III ступеня, медалями «Будівничий України», «20 років Незалежності України», знаком «Петро Могила», кавалер Почесної відзнаки ЛДУФК імені професора Івана Боберського, номінант Зали слави Музею українського спорту США та відзначений іншими високими нагородами.

 

 

Вічна й світла пам'ять про видатну людину, справжнього українського патріота, людину честі і слова, яка усе своє життя присвятила спорту.

 

Щирі співчуття друзям, колегам, учням, близьким та родині: двом синам, невісткам, онукам та правнукам…

 

24.09.2024

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