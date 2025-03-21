Міжнародний олімпійський комітет вперше очолить жінка.

Головою МОК обрано багаторазову олімпійську чемпіонку та міністерку спорту Зімбабве Кірсті Ковентрі

 

 

Новим головою Міжнародного олімпійського комітету обрано Кірсті Ковентрі (Kirsty Coventry). Вона — заслужена плавчиня та міністерка спорту Зімбабве. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. 41-річна Ковентрі набрала більшість голосів членів організації (49 із 97) на таємному голосуванні в першому ж раунді та стала першою жінкою, яка очолила МОК.

 

Томас Бах, який очолює МОК з 2013 року, залишить посаду цього літа. Нова очільниця МОК вступить на посаду 24 червня 2025 року.

 

Кірсті Ковентрі — дворазова олімпійська чемпіонка з плавання, багаторазова переможниця та призерка чемпіонатів світу, неодноразова рекордсменка світу. Вона є найтитулованішою спортсменкою в історії Зімбабве. На її рахунку сім із усіх восьми олімпійських нагород, завойованих Зімбабве за всю історію країни.

 

З 2013 року Ковентрі є членкинею МОК та Олімпійського комітету Зімбабве. З 2018 року вона обіймає посаду міністра спорту, відпочинку, мистецтва та культури Зімбабве.

 

Окрім Ковентрі, яка перемогла, на посаду голови МОК претендували: голова Міжнародної федерації велоспорту Давид Лапарт'ян (David Lappartient), віцепрезидент МОК Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Juan Antonio Samaranch Jr.); президент міжнародної асоціації легкої атлетики Себастьян Коу (Sebastian Coe); принц Йорданії Фейсал аль-Хусейн; голова Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе; шведський мультимільйонер Йоган Еліаш (Johan Eliasch), який очолює Міжнародну федерацію лижного спорту та сноуборду.

 

Головними конкурентом Ковентрі за посаду президента МОК вважалися Хуан Антоніо Самаранч-молодший (його батько очолював МОК із 1980 до 2001 року) та Себастьян Коу. Останній розкритикував процес проведення виборів президента Міжнародного олімпійського комітету. Коу був розчарований короткою 20-хвилинною презентацією, яку має подати кожен кандидат перед членами МОК, а також відсутністю прозорості процесу.

 

Кірсті Ковентрі на посаді президентки МОК має вирішити низку ключових питань, щоб забезпечити подальший успіх Олімпійських ігор, організація яких — головне завдання МОК. Серед них – встановлення чітких правил змагань для спортсменів-трансгендерів. Це питання може потенційно викликати тертя з урядом США після того, як президент Дональд Трамп усунув спортсменів-трансгендерів від участі у змаганнях. На даний час МОК дозволяє спортсменам-трансгендерам брати участь в Іграх, проте від комітету вимагають розробити універсальні правила з цього питання, замість покладатися на рішення кожної окремої спортивної федерації.

 

Новому президенту також доведеться вирішувати питання щодо майбутньої участі Росії в Іграх. У 2023 році МОК оголосив про усунення Олімпійського комітету Росії до подальшого повідомлення.

20.03.2025

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