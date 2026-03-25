Львів розірвав угоду з польським підрядником будівництва сміттєпереробного заводу.

Львівська влада прийняла рішення розірвати контракт із підрядником будівництва сміттєпереробного заводу — польською фірмою Control Process S.A. І тепер має намір перезапустити будівництво. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За словами Москаленка, рішення розірвати угоду з підрядником було непростим, але вимушеним. Фактично понад півтора року компанія не виконувала ключових умов договору. Зокрема підрядник не поставив частину обладнання, відмовлявся виконувати передбачені контрактом роботи та блокував доступ інших підрядників до об’єкта.

Водночас завершити основні роботи компанія мала ще до кінця грудня 2025 року. Попри це, місто надало додатковий час для виправлення ситуації, однак жодне з порушень усунуто не було. Як наслідок — досі не завершена і не передана проєктна документація.

Як зазначив Андрій Москаленко, це не поодинокий випадок: Control Process S.A. вже мала подібні історії розірвання контрактів у Польщі через затримки, проблеми з проєктуванням та невиконання графіків.

За словами посадовця, замість виконання своїх зобов’язань підрядник зосереджувався на формальних поясненнях затримок і публічній комунікації, яка не наближала до завершення проєкту.

Місто діє відповідно до умов контракту та міжнародних процедур. Формально договір буде розірвано 6 квітня.

У мерії наголошують: це рішення не означає паузу в будівництві.

"Це не про паузу. Це про те, щоб розблокувати процес і таки довести будівництво заводу до завершення", — наголосив Андрій Москаленко.

Наступним етапом стане пошук нового підрядника, який зможе завершити проєкт.

Нагадаємо, що про власний сміттєпереробний завод у Львові заговорили після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі в 2016 році. Процес будівництва запустили 2021 року і оголосили, що завод запустять в кінці 2023 року. Згодом кілька разів терміни будівництва відсували: 28 лютого та 4 жовтня 2025 року. У 2024 році міська рада вже розглядала питання розірвання контракту з підрядником. На початку цього року готовність об’єкта оцінювали у 80%. За час будівництва його вартість зросла на майже 13 млн євро (з початкових 35 млн до близько 50 млн).

7 жовтня 2025 року на будівельному майданчику сміттєпереробного заводу виникла пожежа, що призвела до знищення частини обладнання. Збитки становлять 4 мільйони гривень.

Того ж дня стало відомо, що поліція відкрила два кримінальні провадження: одне стосується ймовірного розкрадання коштів (завищені витрати), інше — дій підрядника.

5 березня 2026 року польський банк ING Bank Śląski виплатив ЛКП "Зелене місто" 3 млн 664 тис. євро банківської гарантії через порушення контракту польською компанією Control Process S.A..