Представник ЄС ознайомився з ходом проєкту Lviv Solid Waste.

Заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло у суботу, 15 травня, побував на Львівщині та ознайомився, як проходить рекультивація Грибовицького полігону ТПВ, оглянув місце будівництва майбутнього сміттєпереробного комплексу та першу в Україні компостувальну станцію. Ремі Дюфло був здивований швидкими темпами реалізації проєкту Lviv Solid Waste, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Як відомо, ЛКП «Зелене місто» за підтримки ЄБРР і європейських фондів реалізовує масштабний екологічний проєкт Lviv Solid Waste. Він передбачає запровадження європейських підходів до поводження із відходами. У тому числі, й рекультивацію Грибовицького полігону ТПВ і будівництво сміттєпереробного комплексу.

На Грибовицькому сміттєзвалищі триває технічна рекультивація: зокрема, у квітні тут виположували схили та готувалися до початку дегазації полігону. Для дегазації полігону тут пробурять 300 свердловин для видобутку біогазу.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Технічна рекультивація, згідно з контрактом, має завершитися у 2022 році. Її вартість – понад 17 мільйонів євро. Це гроші Європейського банку реконструкції та розвитку.

«На товщу сміття ще накладається ґрунт – 30 см, після того дренажні шари – геотекстиль, щебінь, будуть вкладатися труби для поверхневого горизонтального відкачування газу, який буде утворюватися. Зверху усе накриють водонепроникною мембраною. Це буде завершенням технічної рекультивації. Ми впораємося з будь-якою кількістю інфільтрату, яка тут буде утворюватися», – прокоментував «Суспільному» директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Коли сміттєзвалище повністю законсервують, щоб нічого не витікало назовні та не випаровувалося, розпочнеться біологічна рекультивація. Вона, за планом, триватиме три роки – до 2025-го.

«Біологічна рекультивація – це знову дренажний шар, вже з піску, укріплення осей і завезення сюди родючого ґрунту. Тоді вже можна буде алейки висаджувати, низькорослі дерева і робити тут парк. Або будемо думати, що робити далі», – пояснив директор ЛКП «Зелене місто».

Також заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло відвідав місце будівництва майбутнього сміттєпереробного комплексу. Він відзначив важливість того, що майданчик, де будуватиметься сміттєпереробний завод, готовий до початку робіт, тож підрядник зможе відразу розпочинати будівництво, а не готувати територію до цього.

Фото https://city-adm.lviv.ua

У ЛКП «Зелене місто» додають, що посадовець був приємно вражений роботою компостувальної станції. Тут щомісяця збільшують темпи компостування органічних відходів і почали продавати компост для господарських потреб. Нещодавно 50 тонн компосту, виготовленого на міській станції компостування, вперше продали на електронному аукціоні через платформу ProZorro. Упродовж квітня на переробку надійшло рекордних 107 тонн харчових відходів. Зокрема, від мешканців міста надійшла 71 тонна залишків їжі, а 36 тонн – від бізнесу. Разом із цим, на переробку отримали ще 163 тонни садових відходів. У самому Львові збільшується кількість локацій, де розміщені контейнери для роздільного збору органіки, загалом їх уже 748.

Ремі Дюфло зазначив, що всі ці компоненти важливі та корисні для міста. Відтак, Європейський Союз підтримує їхню реалізацію через співпрацю з ЄБРР і грантові програми. Крім того, він висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю між Львовом і ЄС щодо імплементації найкращого світового досвіду у сфері поводження із ТПВ.