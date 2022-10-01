Львів реалізує екологічно-енергетичні проєкти на суму понад €100 млн.

 

Львів реалізує низку проєктів, пов'язаних із екологічно-енергетичним напрямом на суму понад €100 млн, повідомив міський голова Андрій Садовий.

 

"У нас у роботі низка проєктів. Це обсяг понад 100 млн євро, зокрема, з ЄБРР, а також із "Нафтогазом", - сказав він.

 

За словами Садового, місто завершує рекультивацію полігону твердих відходів (Грибовицьке сміттєзвалище), одного з найбільших у Східній Європі.

 

"Разом із "Нафтогазом" ми збудували там станцію з видобутку біогазу з подальшим виробництвом електроенергії. Це важливий проєкт", - зазначив Садовий.

 

Крім того, за його словами, ведеться будівництво заводу з переробки мулу очисних станцій.

 

Також міський голова наголосив, що до кінця наступного року очікується запуск сміттєпереробного заводу потужністю близько 280 тис. тонн відходів на рік.

 

При цьому він зазначив запланований на лютий наступного року запуск першої у Львові ТЕЦ на біопаливі 40 МВт - спільний проєкт з НАК "Нафтогаз" на 1 млрд грн.

 

"Ми вибудуємо потужний об’єкт, який буде генерувати 40 МВт і це буде покривати великий відсоток потреб нашого міста в опаленні. Тим проєктом ми фактично відмовляємося від газу і переходимо на відходи деревини», – зазначив Андрій Садовий.
 

01.10.2022

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