1474-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 964 російські атаки (позаминулого тижня – 1181), при цьому знищено 6520 російських військових (позаминулого – 6990): у середньому 6,8 за атаку (позаминулого – 5,9).

12:00 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1790 корегованих авіаційних бомб, що майже так само, як і попереднього тижня (було 1788), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:35 За тиждень росіяни атакували територію України тисячі разів, застосувавши майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб та 39 ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський.

11:05 Динаміка іранських ударів за останні вісім днів:

11:00 Напрямки іранських і американських та ізраїльських ударів за останні вісім днів:

10:40 За добу російські війська 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель села Никонорівка Краматорського району загинув, десять жителів Краматорська постраждали, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

10:35 Внаслідок російських ударів на Сумщині за минулу добу одна людина загинула, семеро постраждали, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

10:30 Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. У Кривому Розі пошкоджена транспортна інфраструктура.

10:25 За минулу добу на Миколаївщині було збито/подавлено пʼять ударних БпЛА типу "Shahed 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Внаслідок однієї з атак біля с. Дмитрівка FPV-дрон поцілив у автомобіль бригади швидкої медичної допомоги, поранені двоє людей.

10:20 Вночі (з 19:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської та Воронезької областей РФ), а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (84%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1138 із 1272 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

343,6% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

139,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1232,2% артилерійських систем (з них 8,6% за минулий тиждень),

149,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

94,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення. Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 33 ракет, 86 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9837 дронів-камікадзе та здійснив 3514 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Коломийці, Покровське, Чорненкове, Підгаврилівка, Лісне, Світла Долина, Зелена Діброва, Копані, Чарівне, Рівне, Гуляйпільське, Веселянка та Малокатеринівка. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА і засіб РЕБ противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 139 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ. На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Графське, Вільча, Зибине, Піщане та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового. На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новий Мир та Дробишеве. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено. На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 20 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине. На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Вербового, Новогригорівки та Вороного. На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого. На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив. На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 930 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, шість бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 2558 безпілотних літальних апаратів, 19 ракет, 289 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове командування, ймовірно, перекинуло елітні підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти з напрямку Покровська та тактичної зони Добропілля на сході України на південний фронт, частково, ймовірно, з метою реагування на нещодавні успіхи України на напрямку Запоріжжя та Дніпропетровська.

• Передислокація російським військовим командуванням деяких десантних підрозділів на південь України в січні, до початку контрнаступу українських сил, свідчить про те, що Росія, ймовірно, планувала продовжувати використовувати тактичні успіхи на напрямку Гуляйполя навесні та влітку 2026 року. Таким чином, контрнаступ України в лютому 2026 року, можливо, зірвав плани Росії продовжувати використовувати тактичні успіхи в Запорізькій області, а також, можливо, зіпсував ефект очікуваного навесні-влітку 2026 року наступу на фортечний пояс України.

• Передислокація російським військовим командуванням військ з Донецької області до Дніпропетровської та Запорізької областей ілюструє суперечливі дилеми, з якими стикається російське військове командування, намагаючись проводити одночасні наступальні операції, що ще більше ускладнюється нещодавніми контрнаступами України.

• В ніч з 6 на 7 березня російські війська провели серію масштабних ударів безпілотними літальними апаратами та ракетами по Україні, що призвело до значних жертв серед цивільного населення в Харкові.

• Серія російських ударів 6-7 березня містила значно більшу кількість балістичних ракет, ніж зазвичай включає Росія у свої регулярні ударні комплекси. Кремль, ймовірно, намагається скористатися нестачею в Україні перехоплювачів Patriot та поточним конфліктом на Близькому Сході.

• 7 березня українські сили завдали ракетного удару з використанням тактичних ракетних систем армії (ATACMS)/SCALP-EG по російській базі запуску безпілотників Shahed поблизу окупованого Донецька.

• 6 березня шведські власті затримали судно, яке, ймовірно, належить до російського тіньового флоту і раніше перевозило вкрадене зерно з окупованої України.