1472-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (79%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 793 із 903 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

343,4% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

139,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1229,0% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

148,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

94,2% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:40 Три людини постраждали через ворожу атаку Дніпропетровської області, з них дитина, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

09:35 Російські війська за добу завдали 642 удари по 33 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Минулося без постраждалих.

09:30 Вночі шахед влучив у дев'ятиповерховий будинок та підприємство у Кривому Розі, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

09:25 Армія оборони Ізраїлю переходить до наступного етапу війни проти Ірану, посиливши удари по іранських об'єктах, заявив начальник Генштабу ЦАХАЛ Еяль Замір.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7951 дрон-камікадзе та здійснив 3413 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Підгаврилівка, Коломійці, Олексіївка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка, Гірке, Гуляйпільське, Розумівка, Веселянка, Юрківка, Новопавлівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА, склад військово-технічного майна, реактивну систему залпового вогню та пункт управління окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 147 обстрілів, з яких 12 – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у бік населеного пункту Подоли. На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське. На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки, Цвіткового. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також ворог втратив сім танків, шість бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один вертоліт, 1609 безпілотних літальних апаратів, 208 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна підтримає зусилля США з протидії ударам іранських безпілотників Shahed на Близькому Сході.

• Представники Кремля критикують США за військові операції проти Ірану і використовують ескалацію конфлікту на Близькому Сході, щоб створити умови для звинувачення США в будь-яких майбутніх невдачах у переговорах про мир в Україні.

• Інші російські чиновники використовують військові операції США проти Ірану, щоб жорстко критикувати Сполучені Штати і риторично протиставляти Росію і Сполучені Штати, а також дискредитувати переговори під егідою США в Україні.

• 4 березня президент Росії Путін підписав звичайний указ про незначне збільшення чисельності російських збройних сил в рамках триваючої військової реформи в Росії.

• Російська влада заарештувала четвертого заступника колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, продовжуючи тривалу кампанію Кремля з усунення персоналу, лояльного до Шойгу, та нейтралізації його впливу в міністерстві оборони Росії.