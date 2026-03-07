1473-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:50 Президент Ірану Масуд Пезешкіан вибачився перед країнами Перської затоки та пообіцяв припинити удари по сусідніх державах за умови, якщо їхні території не використовуватимуть для нападів на Тегеран. Пезешкіан закликав країни Перської затоки не ставати "іграшкою в руках імперіалізму", застерігши їх від атак по іранській території.

17:15 Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив премʼєр-міністра Віктора Орбана у залученні представників російської розвідки до парламентських виборів. За словами Мадяра, представники російського ГРУ вже прибули до Будапешта під виглядом дипломатів з метою та місією вплинути на результат виборів.

"Безпека та суверенітет нашої країни зміцнюються цими федеральними системами та відповідальною, передбачуваною зовнішньою політикою. Вони послаблені відчайдушними діями Віктора Орбана. Цього року ми святкуємо сімдесяту річницю 1956 року. Угорці не будуть стояти склавши руки, поки Віктор Орбан закликає росіян проти нас".

16:40 Трамп розглядає введення військ США до Ірану, пише NBC News з посиланням на джерела. Як зазначає видання, американський президент обговорював ідею розгортання наземних військ зі своїми помічниками та представниками Республіканської партії за межами Білого дому.

16:05 Кабмін затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців, повідомили в Міноборони України. Зазначається, що реєстр стане основою для електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і цифрових послуг.

15:30 Швеція затримала підозріле судно з санкційного списку України в Балтійському морі, повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

14:55 Сили оборони атакували російський склад шахедів у Донецькому аеропорту ракетами SCALP та ATACMS, повідомили в Генштабі ЗСУ.

13:20 Міністерство фінансів Сполучених Штатів розглядає варіант зняття санкцій з нафти РФ, аби усунути нестачу нафти у світі через військову операцію проти Ірану на Близькому Сході, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

12:45 Трамп під час розмови з журналістами ухилився від запитання про допомогу РФ розвідданими для Ірану.

"Це проста проблема порівняно з тим, що ми робимо тут. …Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Яке дурне запитання, щоб його ставити в цей момент. Ми говоримо про щось інше. Чи можемо ми трохи відкласти це?"

12:10 Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження двох кораблів чорноморського флоту РФ – фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмирал Макаров". Ступінь пошкоджень ще уточнюють.

11:35 Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не хвилює той факт, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

"Американський народ може бути впевнений, що його головнокомандувач добре обізнаний про те, хто з ким розмовляє. І все, що не повинно відбуватися, хай то буде публічно або через неформальні канали, зустрічає рішучу протидію"

11:00 Вночі та вранці росіяни здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергосистеми України у кількох областях, повідомили в Укренерго. Внаслідок завданих пошкоджень на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 509 засобів повітряного нападу:

- 2 гіперзвукових ракет "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);

- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл. РФ);

- 14 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);

- 480 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотників інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 290 із них – шахеди.

Основні напрямки удару – Київ, Харків, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 472 цілі (19 ракет та 453 безпілотники різних типів):

- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (62%);

- 11 крилатих ракет "Калібр" (79%);

- 453 ворожі БпЛА різних типів (94%).

Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях. Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється.

Є загиблі та постраждалі у Харкові.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1150 із 1278 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

343,5% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

139,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1230,4% артилерійських систем (з них 9,2% за минулий тиждень),

148,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

94,4% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та БпЛА різних типів по Харкову і 17 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 8 людей, постраждали 13.

У Київському районі Харкова зафіксоване влучання російської ракети у багатоповерхівку, загинуло 8 людей.

09:35 Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Нікопольському районі, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

09:30 Вночі росіяни атакували Київ, повідомив міський голова Віталій Кличко.

В Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови.

В Деснянському районі на дорозі виявили уламок ракети.

В Дніпровському районі на трьох локаціях виявлені уламки.

09:25 У центрі Чугуєва (Харківська обл.) зафіксовано влучання російського БпЛА у приватний будинок, через що виникла пожежа, двоє людей постраждало, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8168 дронів–камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 105 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Коломійці, Писанці, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Воздвижівка, Різдвянка, Рівне, Любицьке, Комишуваха, Трудове, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області; Затока Одеської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили, артилерійську систему та два інші важливі об’єкти російських загарбників. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках протягом минулої доби зафіксовано два боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 117 обстрілів, з яких сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в бік населених пунктів Зибине, Вільча та Шев’яківка. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік Піщаного, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Дерилове, Колодязі та в бік населених пунктів Степове, Ставки, Дробишеве, Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Рай-Олександрівки, Різниківки та в районі Закітного. На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районах Оріхово-Василівки й Предтечиного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке. На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в районах Вербового та Тернового. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Залізничного, Криничного, Оленокостянтинівки й Варварівки. На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з ворогом в районах Степногірська та Плавнів. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1010 осіб. Також ворог втратив три танки, три бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 1868 безпілотних літальних апаратів та 170 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія, як повідомляється, ділиться розвідданими з Іраном, щоб підтримати іранські атаки проти американських військ на Близькому Сході, що суперечить нещодавнім спробам Кремля представити Росію як потенційного союзника США, а відносини між США і Росією – як дедалі дружніші.

• Президент Росії Путін закликав США припинити військову операцію на Близькому Сході, водночас відмовляючись від будь-якого значущого перемир'я в Україні.

• Україна продовжує ділитися своїм досвідом і підтримувати зусилля з протиповітряної оборони у протидії ударам іранських дронів Shahed на Близькому Сході.

• Президент Росії Путін вперше публічно висловився щодо нещодавніх обмежень Кремля щодо Telegram та поширених скарг на проблеми з комунікацією на полі бою, які виникли внаслідок цього.

• Кремль продовжує свої широкі зусилля, щоб завадити росіянам користуватися іноземними платформами та VPN.

• Українські сили продовжують звільняти території на півдні України.

• 5 та 6 березня Росія та Україна провели обмін цивільними полоненими та військовополоненими.