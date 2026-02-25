Як відпочити від великої російської культури

Замилування російською літературою у світовій літературі і кінематографі вражає віддавна. Ще далеко було до війни, як я зустрічав оцю непозбувну любов надто часто. На першому місці завше був Достоєвський, жодного роману якого я так і не зміг до кінця дочитати. Зрештою, як і романів Толстого. Але як Достоєвським захоплювалися Гітлер і Ґеббельс!

Відомий американський фантаст Джордж Сондерс, автор цікавого роману «Лінкольн у бардо», якого у нас переклав Андрій Маслюх, читає в Сіракузькому університеті курс «російське оповідання ХІХ сторіччя». За семестр він проробляє зі студентами до 30 оповідань.

У 2021 р. він видав підручник «Купіль в ставку під час дощу», який перекладений на багато мов, зокрема й польською у 2022 р. Цей підручник – не лише виклад лекцій, а й хрестоматія, яка демонструє оповідання вибраних авторів, а це: Чехов, Тургенєв, Толстой і Гоголь («Gogol was a provincial from Ukraine, a bit of a mama’s boy»). Назва книжки апелює до випадку, коли Чехов нарешті відважився провідати Толстого, а той запропонував скупатися. Ставок тут ні до чого, бо вони пішли на річку, а опісля гарно попиячили.

Відразу після появи перекладу часопис «Książki» (квітень 2022) опублікував інтерв'ю заступника головного редактора Лукаша Ґжиміславського з перекладачем Кшиштофом Уміньським. Загалом обоє говорили слушні речі, але інколи дивували.

Коли почалася ця Друга московсько-українська війна (бо саме так вона повинна називатися, а Перша була в 1918-20 роках), польський міністр культури на зустрічі з очільниками Євросоюзу заявив про негайну потребу відмови від споживання російської культури, згадавши, зокрема, балет і Чехова. Ґжиміславський щодо балету погоджується, але зауважує, що на його думку Сондерс хоче донести нам: «без російських оповідань будемо просто гіршими людьми».

Ніхто мені не заборонить читати Чехова, але такий дивний висновок, що, відмовившись його читати, я стану гіршим – дивує. Але й тлумач Сондерса Уміньський, цитуючи письменника і музиканта Павла Солтиса, який заявив, що «всі ми мусимо на якийсь час відпочити від російської культури», зауважує, що це його ошелешило. Натомість йому ближча позиція письменниці Ренати Ліс в «Tygodniku Powszechnym»: «Відколи триває війна в Україні, відчуваю, що від мене вимагають ненависті, буцім тільки вона була б гарантією, що я стою по слушному боці. Не маю в собі ненависті і не хочу мати доти, доки це можливе. Не мушу ненавидіти росіян і російську культуру, щоб справедливо оцінити їхні дії, співчувати і помагати жертвам».

Тобто вже була трагедія в Бучі, в Ірпіні, а пані ще не дозріла до ненависті. Може вона також не відчуває ненависті до тих росіян, які в 1831 р. вирізали Прагу – передмістя Варшави?

И мы о камни падших стен

Младенцев Праги избивали,

Когда в кровавый прах топтали

Красу Костюшкиных знамен… – тішився Пушкін.

А він теж представник російської культури, від якої кайфує пані Рената.

Дивує, чому Сондерс вибрав саме цих росіян, чому не такого вишуканого стиліста, як Платонов або Бабеля, якого він щоправда цитує: «жодна залізяка не може увійти в людське серце з такою вражаючою силою, як вчасно поставлена крапка».

Віра в те, що читання російських класиків робить якимсь фантазійним чином людей кращими, викликає сміх.

Польський письменник Александр Ват (1900 – 1967) зустрічався з Маяковським, перекладав російську прозу, симпатизував комуністам. Чи йому це помогло? Ні. У 1940 р. його у Львові арештували і вислали в Казахстан разом з дружиною і малим сином. У спогадах його дружини («Все, що найважливіше») є дуже цікавий епізод якраз на тему ставання кращим від читання російських оповідань. Ольга Ват описує своє заслання в Семипалатенській області, де вона працювала в совхозі, а мешкала у якоїсь старушки і її доньки. Вона постійно страждала від голоду, а ті щовечора хлєбали щі. У тій ізбі вона знайшла твори Толстого і вечорами при нафтовій лампі читала своїй господині «оповідання про милосердя, людську доброту, співчуття». «Я думала, що її це розчулить, принаймні мене не покидала надія, що одного вечора, їдячи щі з хлібом дадуть трохи Анджею, він мав біля десяти років і постійно, постійно був голодний, але вона мовби відгадала мої інтенції і з хитрою усмішкою терпляче слухала, доки я не завершу. А потім спокійно сідала з донькою вечеряти».

А може це лише москалів не робить кращими їхня класика? А всіх інших, як от мене, робить? Досі якось не помітив за собою. Засинаючи, постійно уявляю, як бомбардую Москву.

Любов до російської літератури не помогла й польському поетові Павелу Герцу, який змушений був десять років рубати дерева в лагері (за твердженням Уміньського), а потім перекладав Толстого. Далі Уміньський робить висновок, що «вочевидь Сибір не збридив йому Толстого». Дивний висновок. А може, він це робив задля зарібку? Адже переклав також антиросійські мемуари Альфреда де Кюстіна.

Але у всьому цьому є одна скалка. Не рубав Герц стільки років лісу. Його арештували в 1940 р., сидів якийсь час на Замарстинові, потім у Херсоні й Дніпрі, а в 1942 р. вийшов на волю, до Польщі повернувся в 1945 р.

Уміньський організував переклад уривку спогадів Ольги Ват англійською і вислав Сондерсу. Той оцінив. Але чи зробив висновки? Думаю, ні. Колись студентка на його лекції оскаржила «Невський проспект» Гоголя в сексизмі, і успішно це довела. Сондерс погодився з її оцінкою. Хоча це маячня.

Аналізуючи «Ніс» Гоголя, Сондерс не раз передає куті меду: «Жоден з письменників, з чиїми творами ми тут знайомимося, включаючи Гоголя, не міг би собі уявити жахіть Голокосту (чи революції у Росії, чи сталінських чисток), але, думаю, Гоголь зумів би про них розповісти; його стиль пасував би для цього. Коли дивлюся фільми, що зафіксували нацистських ватажків на відпочинку, то ці люди здаються мені гоголівськими персонажами».

Ґжиміславський згадав текст «чудового українського письменника Юрія Андруховича»: «Буча – справжня «велика російська культура». Розмови про Булгакова – це співучасть у злочині» і каже, що розуміє гнів і радикалізм письменника, але... потім бере в руки Чехова і воліє залишатися з ним.

Реакція Андруховича стосувалася відозви депутатів Європарламенту «до російського народу», де йшлося про спільну спадщину і літературний пантеон, в якому є місце всім, в тому числі й російським класикам. Уміньський намагався по-своєму тлумачити слова письменника: «не здається мені, що гнів Андруховича був спрямований в Булгакова». А то ж як? Не в Булгакова, а в розмови про нього? Але так не буває. Потім погоджується, але вже з іншого приводу: «хоча – так – є в його тексті фраза: «Пане Достоєвський, що ви там, курва, писали про сльози дитини, чи то помогло якось вашим росіянам?»

Як на мене, читати чи не читати російських класиків, це приватна справа, але ґлорифікувати їх, популяризувати, при кожній нагоді цитувати і згадувати – це вже якийсь мазохізм. Я розумію Набокова, який теж створив курс лекцій, присвячених російській літературі, бо це його рідне. Розумію і росіян, які переклали їх, як і лекції Сондерса. А от чому Сондерс зігнорував французьку й англійську літературу, надавши перевагу російській, не розумію. Як і те, чому його переклали в Польщі.