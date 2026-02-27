Іран і США провели перемовини в Женеві.

Угоди досягти не вдалося, проте експерти відзначають певний поступ.

 

 

Делегації Сполучених Штатів та Ірану за посередництва Оману провели черговий раунд перемовин щодо іранської ядерної програми. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Зустріч відбулася в Женеві у резиденції амбасадора Оману. США представляли посланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, Іран – міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі. Вони спілкувалися кілька годин, під час двох сесій вранці та ввечері в четвер, 26 лютого.

 

Видання Axios, повідомляючи про перемовини з покликом на свої джерела, зазначило, що після ранкової зустрічі американська делегація була «розчарована», проте вечірнє засідання Віткофф та Кушнер оцінили як «позитивне». Деталей розмов наразі ніхто ще не розкрив.

 

«Ми завершили день значним прогресом у переговорах між США та Іраном», – наголосив міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступав посередником. Він також додав, що наступного тижня пройде новий етап переговорів у Відні.

 

Високопоставлений іранський чиновник повідомив телеканалу «Аль-Джазіра», що Тегеран готовий заморозити збагачення урану на обмежений період. При цьому Іран не має наміру остаточно припиняти збагачення урану, не демонтуватиме ядерні об'єкти і не передаватиме запаси урану третій стороні, як того вимагає Вашінґтон.

 

Багато аналітиків розглядали перемовини в Женеві як останню дипломатичну спробу перед тим, як президент США Доналд Трамп ухвалить рішення, починати чи ні атаку на Іран. Оскільки розмови вирішено продовжити, то можна припустити, що наразі рішення про атаку не ухвалено.

 

27.02.2026

