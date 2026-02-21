1459-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 Крилаті ракети "Фламінго" вразили стратегічний "Воткинский завод", що займається виробництвом балістичних ракет "Іскандер", "Тополь-М" та "Орєшнік", підприємство розташоване приблизно за 1300 км від українського кордону. Внаслідок ракетної атаки постраждали цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.

10:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. РФ, а також 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:39 протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 816 із 952 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

342,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

138,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1211,8% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

147,0% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

92,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів БпЛА різних типів по Харкову і 10 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

09:40 Російські війська атакували Херсонську область, постраждала людина, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:35 Російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів Сум, поранено трьох людей, повідомили в Національній поліції Сумської області.

09:30 Вночі росіяни масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками, пошкоджено об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Двоє осіб постраждало.

09:25 Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 36 населених пунктах Запорізької області, постраждали семеро людей, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:20 Українським захисникам на південній ділянці фронту вдалося звільнити від російських окупантів територію площею 300 квадратних кілометрів, заявив президент України Володимир Зеленський.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 89 авіаційних ударів, скинувши 229 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 7846 дронів-камікадзе та здійснив 2967 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 69 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Писанці Дніпропетровської області; Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Копані, Комишуваха, Юліївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, три пункти управління та склад боєприпасів російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 5 авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки й Озерного. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки. На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районі Степового. На Гуляйпільському напрямку противник 18 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. На Оріхівському напрямку, противник тричі атакував у районах Степового, Малих Щербаків і Степногірська. Минулої доби ворог здійснив три невдалі спроби наступу на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один вертоліт (підтверджено за попередній період), 1527 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 183 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує когнітивну війну, намагаючись переконати Захід відмовитися від України, поширюючи неправдиву інформацію про те, що перемога Росії на полі бою в Україні є неминучою і що російські війська досягають значних успіхів.

• Кремль, щоб зміцнити контроль над російським інформаційним простором, продовжує репресії проти колишніх проросійських сил і лідерів сепаратистів, які критикували Кремль.

• Війна Росії в Україні все більше впливає на російський народ, змушуючи адміністрацію президента Росії та правлячу партію «Єдина Росія» інвестувати в стратегії пом'якшення наслідків напередодні виборів до державної думи у вересні 2026 року.

• Українські та молдовські власті запобігли спробі Росії вбити відомих українців і дестабілізувати Україну.

• Витік повідомлень від високопоставленого російського генерала підтверджує оцінку ISW, що російське військове командування саме потурає і заохочує воєнні злочини проти українських військовополонених.